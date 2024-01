Nahir Galarza, la película: la impactante imagen de Valentina Zenere en la piel de la asesina

En las últimas horas, fue revelado el póster promocional de la próxima película centrada en la vida de Nahir Galarza, generando asombro entre los usuarios debido a la sorprendente similitud lograda por la actriz Valentina Zenere en la caracterización del personaje.

La película aborda la historia de Galarza, quien fue condenada a prisión perpetua por el homicidio a tiros de su novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

El nivel de realismo en la representación de Zenere como Galarza ha sido destacado por muchos, quienes elogian la fidelidad lograda en la recreación del personaje. Sin embargo, la producción no ha estado exenta de críticas, ya que algunos usuarios expresaron su preocupación y desaprobación por la elección de llevar la vida de Galarza a la pantalla.

LA FOTO DE VALENTINA ZENERE COMO NAHIR GALARZA

Nahir Galarza, la película

Algunos comentarios señalan que hacer una serie sobre Nahir Galarza puede considerarse morboso, mientras que otros cuestionan la falta de sensibilidad hacia los padres y la familia de la víctima, Fernando Pastorizzo. “¿No será demasiado llevar la historia de Nahir Galarza a la pantalla?”, “Esto es pura morbidez. A ninguno de los involucrados en la película parece importarles el dolor de los padres y la familia de Fernando. Qué desagrado, por Dios”, son algunas de las críticas que se han repetido con frecuencia.

Esta no es la primera vez que se conocen imágenes de la película. Sin ir más lejos, a comienzos de julio se viralizó en la red social X -ex Twitter- un video y todos enloquecieron. “Soy Nahir Galarza. No quieren saber que pasó esa noche. ¿O sí?”, dice la protagonista en el clip.

