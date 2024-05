Viral: se inspiraron en My Chemical Romance e hicieron el casamiento con estilo “emo”

Una pareja cumplió su sueño de casarse en la iglesia en la que la reconocida banda musical “My Chemical Romance” grabó la famosa canción “Helena”. La agrupación fue parte de una amplia generación de jóvenes y Vanessa y Jordan cumplieron el sueño de muchos fanáticos de la época.

Meses antes de la pandemia, Vanessa conoció en un bar a quien después se convirtió en su marido y desde allí se volvieron inseparables. Según contó la mujer a People, Jordan al principio era algo tímido, por lo que Vanessa creyó que no había podido conquistarlo. Pero sus amigos lo dijeron: “está nervioso, le pareciste muy linda”.

Una vez que ambos comenzaron a hablar con más frecuencia y a visitar algunos lugares, ella tuvo que someterse a una compleja operación, por lo que no podía colocarse, por protocolo, el anillo que Jordan le había regalado.

“Estoy sentada llorando y la enfermera me dice: ‘No, no. No le pongas el anillo’, porque ya estaba preparada para la cirugía”... “Me lo puso en la mano antes de que me despertara”.

Pero, lo que los unió a ambos, fue algo totalmente inesperado. Ellos son fanáticos de “My Chemical Romance” y se inspiraron en ellos para organizar su casamiento.

“Cuando empezamos a hablar de la boda, bromeé: ‘¿Qué pasa si nos casamos en la iglesia del video musical de ‘Helena’? Soy un gran fan de My Chemical Romance y habíamos asistido a un evento que siempre llamaban allí'. Día libre de los demonios.”

Y continuó: “Decoran la Iglesia Presbiteriana Immanuel en Wilshire Boulevard en Los Ángeles, California, para que se parezca al video musical. Tienen una modelo vestida como Helena, los ataúdes y los vendedores. El ambiente es genial. Así que fuimos a una de esos unos meses antes de que nos comprometiéramos, y se me llenaron los ojos de lágrimas, sabía que quería celebrar mi boda o mi funeral allí”.

Por fin llegó el día de la tan esperada boda entre Vanessa y Jordan

“Fue una locura. Nos despertamos y estaba lloviendo a cántaros, como en nuestra primera cita. Llegamos a la iglesia para instalar y dejar nuestras flores y algunos amigos nos ayudaron. Poco a poco, empezó a cobrar vida como en el video musical. Empecé a llorar porque era demasiado perfecto. No podía creer que estaba sucediendo, que el día estaba aquí”, contó la mujer.

También contó con el apoyo de su fotógrafo, quien ayudó a retratar perfectamente a la pareja: “La iglesia en sí era hermosa, pero cuando vi las fotos de mi fotógrafo, no podía creerlo. El ambiente es tan oscuro y hermoso que no puedo explicarlo”.

Cabe destacar que la mayoría de invitados de la pareja sabían que se trata de la iglesia del video musical del 2005. Vanessa estaba emocionada de compartir fotos de su gran día en TikTok, pero nunca imaginó que se volvieran virales.