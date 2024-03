Por falta de plásticos le dieron un carnet de conducir digital y tránsito lo multó por no tener la credencial física

Un ciudadano de Hernando, en Córdoba, recibió una multa de 85.800 pesos por circular sin poseer el carnet de conducir físico. Carlos, había renovado el documento en enero pero por falta de plásticos le habían dado una versión digital.

El municipio de Hernando había publicado un comunicado explicando la situación. Pero el hombre fue multado por los agentes de tránsito durante un viaje a la capital de su provincia.

Según informó El Doce, desde la comuna explicaron que se le había entregado una fotocopia del carnet y le dijeron que circule con el digital que aparece en la aplicación Mi Argentina.

“Debido a la falta de provisión de plástico es importante que sepas que al momento de circular deberás contar con la licencia digital de la app Mi Argentina y el certificado de legalidad. Evitá ser multado por Policía Caminera”, decía el comunicado del municipio.

Pese a haber cumplido con las recomendaciones, Carlos fue multado ni bien salió de Hernando. Ahora deberá pagar pagar 85.800 pesos o 42.900 pesos por el descuento de pago voluntario.

Municipalidad de Hernando

El descargo del hombre multado

“Salí de Hernando hacia Córdoba capital, iba por la autopista 9 y cuando paso el peaje había un control de la Caminera. Me detienen por luces apagadas y me piden el carnet. Les digo que me dieron este papel (fotocopia del carnet) porque no tienen el plástico y me dijeron que no podía circular con esto y que me debían multar”, relató Carlos

El conductor les explicó que tenía el carnet vigente en Mi Argentina, pero según comentó “se negaron a que se lo mostrara”. “Me hizo la multa de las luces y la pagué y se negó a que le muestre el digital por ese motivo no me dejó conducir. Iba con mi novia que tenía carnet y siguió manejando”, agregó.

Frente a esto, Carlos se dirigió hasta la municipalidad para hacer el reclamo y no recibió una solución. “Les presento a ellos la multa y ahí recién me dieron una constancia que ya no me sirve. Quise hablar con el intendente y nada”, continuó.

En tanto, Miguel Ángel Rizzotti, director General de Prevención Accidentes de Tránsito, remarcó a ElDoce.tv que el carnet digital no reemplaza al físico, sino que es complementario, tal como lo indica la Disposición 39/2019 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Sin embargo, explicó que, ante la problemática por la falta de plásticos, los municipios de la provincia de Córdoba afectados por esta situación tienen resoluciones de prórroga aprobadas en el Concejo Deliberante y deben ser informadas al organismo provincial. Al mismo tiempo, deben extender un certificado al conductor.

“Si el municipio no informó la prórroga es correcto que lo hayan infraccionado, sin perjuicio de que, si la persona se ha confundido o haya una prórroga oficial no informada, después podrá hacer el descargo”, detalló.