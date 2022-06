Tiene 100 años, fue a renovar su licencia de conducir y le extendieron el vencimiento hasta el 2024

Candida Uderzo acaba de cumplir 100 años y es de la localidad de Brigenza, en la región de Vicenza al noreste de Italia. Según contó la anciana, debió acudir a la autoescuela para renovar su carnet de conducir al haber llegado al centenar de años. Grande fue su sorpresa cuando la sede decidió ampliar la caducidad de su carnet hasta el año 2024 tras comprobar que su mente está perfecta y que su visión está mejor que la de muchas personas a las que duplica en edad.

Candida Uderzo acaba de cumplir 100 años y es de la localidad de Brigenza. Foto: Web

“Yo siempre he conducido porque me gusta ser autónoma y no ser una carga para mi hijo. La renovación me hace muy feliz y permitirá que me sienta libre más tiempo”, declaró Candida al Corriere della Sera.

En este sentido, su hijo ratificó la independencia de la que hace gala Candida, declarando al diario italiano que trata de decirle a su madre que siempre le diga adónde va con el coche. “Si no se lo digo me pondrá un GPS para controlarme”, explicó Candida.

Lo mejor de todo es que la señora Uderzo también declaró que se siente afortunada porque no toma nunca ninguna pastilla ni medicamento y que goza de una excelente salud para su edad.

“Estar vivo significa disfrutar al máximo” dice Cándida que enviudó hace 50 años.

Y cuenta para que usa el auto: “Con mi pequeño coche recorro los pueblos vecinos”. Además, anda en bicicleta y realiza largas caminatas.

“Todos los domingos a las 6 de la mañana estoy lista para salir, sola o con mis amigos. Salgo a mi paseo dominical. Me gusta mucho caminar y no tengo intención de parar”.

Las leyes italianas requieren que los conductores renueven su permiso cada 10 años hasta que cumplen 50. Luego este período se acorta para cada rango de edad, llegando a ser de dos años para los mayores de 80.