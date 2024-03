Alvear entrega una patente municipal para que autos y motos antiguas puedan circular

Desde el año pasado, General Alvear cuenta con una ordenanza que permite otorgar un permiso para circular a los autos y motos antiguas en el departamento. Deben cumplir algunos requisitos, los vehículos deben funcionar en perfecto estado y deben estar registrados en el club departamental de autos antiguos. De esta manera, se le otorga una patente al propietario del coche o moto como elemento distintivo para circular por los límites departamentales. Se trata de una iniciativa innovadora en la provincia, basada en la legislación vigente.

“Es el primer departamento en la provincia que cuenta con una patente para vehículos históricos, pero para poder obtenerla, el auto o moto debe tener más de 30 años, un estado de originalidad y algunos otros requisitos que se piden en una suerte de revisión técnica que se le hacen a los vehículos”, explica Javier Lasagno, integrante del Club Alvearense de Vehículos Antiguos. Y agrega: “Se trabaja en conjunto, porque en el municipio se debe gestionar el trámite, la policía municipal es la que da el acta de otorgamiento y el club, determina si efectivamente se trata de un vehículo antiguo o clásico”.

Un Fiat 600 en impecable estado.

Más adelante, Javier aclara: “con estas tres patas para poder circular, podemos hacerlo pero en ciertas circunstancias, no se puede usar el vehículo para trabajar, especialmente utilizamos estos coches en eventos puntuales o incluso para llevarlos al taller para un mantenimiento. Es que tenemos autos de los años 20, 30 que no tienen cinturón de seguridad, por ejemplo o motos de los 50 sin luces de giros. Si no tenés este tipo de habilitación y querés llevar el auto al taller, la policía seguramente lo secuestrará. Pero ahora, un socio que tiene un Ford A y quiere llevarlo a revisar al mecánico puede hacerlo tranquilamente andando”.

El fanático de los vehículos antiguos se ilusiona: “La idea es que esto se vaya replicando en los diferentes clubes, de otros municipios, de manera tal que se vayan firmando convenios y así, por ejemplo, quien tiene la patente municipal de Alvear, pueda circular en San Rafael y el de San Rafael en Alvear, para permitir el intercambio y participar de los eventos de cada club organice”.

Registro provincial y ordenanza

Lasagno cuenta que este logro que se concretó el año pasado lleva varios años de trabajo y gestiones, tuvo sus inicios en la Ley de Registros de Vehículos Antiguos de Colección de Mendoza, cuya autora fue la legisladora Laura Montero y otros en 2019. Esa norma establece que los vehículos inscriptos en el Registro Provincial que por sus características originales de fabricación impidan su circulación por la vía pública en función de las normas viales vigentes, serán objeto de un Permiso Especial de Circulación dentro del ámbito de la Provincia de Mendoza, al solo efecto de su presentación en exposiciones, reuniones de coleccionistas y competencias especiales u otros acontecimientos de naturaleza semejante. Dicho permiso será otorgado por la Dirección de Seguridad Vial”.

Un Ford de los años 20.

También se aclara que este permiso no eximirá a los propietarios y/o conductores de los respectivos vehículos, de las responsabilidades que por daños u otras circunstancias ocasionen a terceros como consecuencia de la circulación o permanencia de los mismos en los lugares públicos.

La ordenanza fue aprobada a principios de 2023, pero entró en vigencia hace unos meses, cuando fue reglamentada. “Por el club participamos Dante Giménez y yo, mientras que por el municipio, la entonces concejal Mabel Uccelli y el doctor Eleazar Quiroga. Desde el municipio señalaron que efectivamente la norma municipal está en vigencia y aclararon que como se trata de una ordenanza, sólo se puede hacer cumplir en el territorio del departamento de General Alvear.

En parte resolutiva, la norma emitida por el Concejo Deliberante establece la creación del Registro Municipal de Vehículos Antiguos, Clásicos y Sport de General Alvear. Que Tránsito del municipio será el encargado de otorgar el permiso. También se debe crear una comisión evaluadora con la participación de los actores intervinientes, incluidos los clubes.

Entre otros detalles, técnicos, destaca que para solicitar la inscripción en el Registro Municipal, el interesado deberá acreditar domicilio en el departamento de General Alvear, Mendoza y/o ser socio activo con una antigüedad de un año- al menos-, de clubes, agrupaciones y/o asociaciones locales de poseedores, coleccionistas y/o admiradores de Vehículos Antiguos, Clásicos y Sport que cuenten con personería jurídica y con domicilio en el Departamento de General Alvear.”

Además, expresa que el otorgamiento del Permiso Especial de Circulación, no exime a los vehículos de poseer la aptitud técnica suficiente para circular en la vía pública con normalidad, debiendo poseer los sistemas de seguridad adecuados para el tránsito vehicular acordes al modelo y año de fabricación. Y que tampoco queda eximido el conductor de contar con licencia de conducir habilitante correspondiente a la categoría del vehículo, y en el caso de las motocicletas, de la utilización del casco reglamentario obligatorio y de poseer el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Encuentro de vehículos antiguos en Alvear.

Exposición anual con autos de la provincia, del país y de Chile

El próximo fin de semana, el departamento sureño será sede de la quinta edición de la Expo de Autos y Motos Clásicos, prevista para el 22, 23 y domingo 24 de este mes. Así lo anunció Javier Lasagno, parte de la entidad organizadora del encuentro: el Club Alvearense de Vehículos Antiguos CAVA. “Desde el año pasado este encuentro es internacional porque viene gente de Chile también y muchos del resto de Mendoza y de otras provincias”, aseguró.