Murió el joven cordobés que había caído de un acantilado en España

Murió el joven cordobés que había caído de un acantilado en la isla de Tenerife, en España. Rodrigo López Besso tenía 25 años y estaba internado hacía dos meses.

Su madre, Marcia Besso, contó en sus redes sociales que el joven tenía muerte cerebral y que su familia había decidido desconectarlo. Además, le dedicó un sentido mensaje de despedida.

Según informó TN, tras el trágico accidente, Rodrigo fue ingresado al hospital de La Candelaria donde permaneció en coma farmacológico, con varias fracturas y un tratamiento de diálisis.

“Vuela, vuela, vuela alto mi rey, te dije en el último segundo, te amo mi campeón. Te vi nacer, te vi crecer, te vi feliz, te vi llorar. Te di la vida y el último respiro de tu vida me abrazaste y te dejé volar tan alto, como a vos te gusta. Nos abrazamos y el amor que me diste no lo voy a olvidar”, escribió en Facebook.

“Gracias, gracias, gracias por ser el hijo que sos, porque en mi vives, vamos de la mano, tu alma con la mía, dame fuerzas para soportar tanto dolor. Sé que estás con tu nonito, vos que tanto me amas. Vuela, vuela, vuela, tan alto que nadie te puede alcanzar. Te llevaste mi corazón, mi alma, mi amor, mi vida. Te amo hijito”, cerró.

Cómo fue el accidente del argentino que cayó de un acantilado en Tenerife

A principio de junio de este año, Rodrigo López Besso cayó por un acantilado y quedó gravemente herido. Rodrigo López Besso había viajado a Tenerife por trabajo cuando sufrió el accidente.

Rodrigo cayó por Los Acantilados de la costa de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona. Tras un llamado a la línea de emergencias, los bomberos llegaron al lugar y lograron rescatarlo.

El cordobés presentaba “diferentes traumatismos de carácter grave”. El equipo sanitario lo trasladó en ambulancia al hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

“Estaba en su día libre pescando en la zona de los acantilados, y no sabemos bien qué pasó. Sólo que cayó. Una joven vio la secuencia y es la que le avisó a la Policía”, contó en aquel momento su madre.

