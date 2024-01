Mendoza no está recibiendo los fondos para medicamentos que envía la Nación

Mendoza ha dejado de recibir los fondos que envía Nación para comprar medicamentos. Se trata de los que llegan en el marco de los programas Incluir Salud y Remediar y cuyos costos asumen en conjunto tanto la gestión nacional como la provincial.

“Nos encontramos con una falta de respuesta hoy en algunas cuestiones que afectan a la provincia, lógicamente”, dijo a Los Andes el ministro de Salud, Rodolfo Montero al analizar las nuevas medidas y el reciente escenario tras la asunción del Gobierno Nacional por parte de Javier Milei.

“Hay programas concretos en donde hoy nosotros no encontramos una respuesta, que implica un desfinanciamiento para nosotros. Hay programas acordados por Nación, para decirlo más claramente, y ese dinero no está llegando”, agregó.

Detalló que se trata de programas como Incluir Salud, que es un programa nacional y del cual Mendoza tiene su delegación local. Es de un programa co-financiado, es decir que hay una parte que paga Nación y otra la provincia.

En el botiquín Remediar se incluyen analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas.

En ese sentido detalló: “Sólo en el ítem medicamentos Nación manda a valor 2023, o sea que hoy es mucho más, $11.500 millones por año, son medicamentos de alto coste y para enfermedades caras. Hoy sobre esos medicamentos no tenemos respuesta si se van a seguir proveyendo a la provincia”.

Subrayó que no se están enviando. “Hemos preguntado, por ahora no hay nadie a cargo de ese programa, entonces no se están comprando los medicamentos, por eso no sabemos si eso va a seguir con regularidad, si no va a estar más, si va a estar pero en qué medida, o si van a comprar los medicamentos”.

Apuntó que incluyen tratamiento para enfermedades raras, crónicas y oncológicas. “Entonces no se puede suspender la provisión de esos medicamentos un mes, porque tiene consecuencias graves para los pacientes por lo que estamos haciéndonos cargo de esa coyuntura”, explicó el funcionario.

Sin faltantes

Consultados varios efectores, como centros de salud y hospitales, dijeron que no han percibido demoras en la entrega ni faltantes. En un hospital explicaron que a veces los pacientes requieren algún medicamento que no está dentro de lo que se envía y lo afrontan con recursos del hospital, pero que esta situación no está atada a este contexto.

Desde la Dirección de Farmacología, a cargo de Cecilia Orueta, dijeron que los recursos a los que se refirió el ministro son los que pertenecen a los mencionados programas nacionales. “Esos insumos o medicamentos que no llegan son adquiridos con recursos propios pero no hay faltantes; entendemos que la llegada de los mismos debería regularizarse en las próximas semanas cuando los procesos administrativos se activen nuevamente”, señalaron en el área en relación al cambio de gestión.

Impacto

“Hay muchas cuestiones que hoy la inestabilidad económica, social y cambio de gestión provocan a las finanzas provinciales y al ministerio, entonces hay muchos problemas que tienen que ver con la coyuntura y después hay problemas estructurales dentro del ministerio que hay que ir solucionando con el tiempo”, dijo Montero.

De todas formas señaló que a diferencia de lo que sucede en otras áreas, en salud Mendoza no es tan dependiente de Nación.

“La salud está delegada en las provincias y el 95% del presupuesto que se gasta en salud, y me refiero a salud integral, no solo de lo público, es provincial”, expresó.

Luego enumeró en qué hay apoyo nacional: “Algo del tema vacunas, algunos programas como el que te mencionaba recién que mandan medicamentos de alto costo, estoy hablando de lo público. Después las obras sociales sí tienen los reintegros del programa SUR, que básicamente es lo que se acumula en el Fondo Solidario de Redistribución, que cubre prestaciones de alto costo, y para las obras sociales eso es importante”.

Explicó que en Argentina se invierte 9,5% del PBI en Salud pero “lo que gasta el Ministerio de Salud de la Nación es 0,5 de ese 9,5″, señaló.

“Es decir, lo que a nosotros nos puede afectar el gasto nacional, sobre todo discrecional, no es grande. En salud, en otros, es más importante, y es cierto que cuando vos estás mucho más ordenado, porque estás acostumbrado a no recibir, el impacto va a ser menor”, refirió en relación al ajuste que busca implementar Milei.

Pero subrayó: “Quiero dejarlo claro, no creo que pase, te diría que casi con seguridad, nadie cortaría los procesos de vacunación, los procesos de medicamentos, o este tipo de programas de enfermedades de alto impacto, complejas, con lo cual yo no creo que eso pase”.

Más demanda

Un aspecto que sí cree que impactará, y ya se está viendo, es que con la pérdida del poder adquisitivo de las personas y el incremento del valor de los servicios de salud, la solicitud de atención se incremente sobre el sector público como ya se está viendo.

“No tengo duda que va a haber una migración, que vamos a recibir mayor volumen de pacientes, sin duda. Ya venía pasando, ha empezado a pasar, hace uno o dos meses, el tema de los coseguros tuvo su impacto; no al principio, y tiene lógica que sea así, uno al principio siempre intenta mantener el médico con el que se atendía, o el pediatra que le atendía al hijo”, opinó.

Con la pérdida del poder adquisitivo de las personas y el incremento del valor de los servicios de salud, esperan que la solicitud de atención se incremente sobre el sector público. El centro de salud doctor Carlos Evans, de Las Heras

Analizó que los sueldos no van al mismo ritmo que la inflación y eso va generar crisis, la gente va a tener que reducir gastos. “Entonces, algunos reducirán la prepaga, otros reducirán la atención que hacían de manera particular, y sin duda esa gente se va a volcar al sistema público”, señaló.

En cuanto a si esto tendrá consecuencias sobre la calidad de la atención dijo que espera que no. “Implica que nosotros tengamos que reorganizar muchas cosas dentro del sistema para prepararnos para poder sostener esa mayor demanda. Si nuestro flujo aumenta muchísimo, vamos a tener problemas, no podemos mentir, si realmente es tan grave como para que haya una migración masiva de pacientes de prepaga o del sector privado al sector público, vamos a tener problemas porque hoy nos complementamos en un sistema que se complementa”.

Dijo que por lo pronto se está respondiendo “y estamos respondiendo relativamente bien, en algunas cosas con más o con menos calidad, pero estamos respondiendo, sobre todo en la complejidad”.