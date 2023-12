Un flamante funcionario de Salud provincial analizó cómo impactará el ajuste de Milei

A primera hora de la mañana, Alfredo Cornejo inició los anuncios de las segundas líneas ministeriales, aunque en esta ocasión solamente mencionó los del Ministerio de Salud. Entre las denominaciones se encuentra, Ariel Herrera, quien fue designado como jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Deportes.

El funcionario advirtió que “el sistema de salud constantemente está en estado crítico” aunque reconoció que, últimamente, atraviesa constantes desafíos, entre ellos los bajos salarios. Sin embargo, afirmó que hay “mejoras desde que el radicalismo asumió el poder”.

Herrera señaló que el aumento salarial para prestadores y profesionales dependerá de la situación a nivel nacional, y no de la buena o mala administración financiera de la gestión de Cornejo. Advirtió que trabajarán durante estos próximos cuatro años en una especie de economía de guerra: “Si nosotros logramos ser más eficientes, podemos redistribuir ese dinero y tener mejores servicios”, indicó.

El problema que tiene que encarar el ex Director ejecutivo del Hospital Central es la falta de insumos. “Nosotros tenemos insumos dolarizados, entonces obviamente que la situación del país no nos ayuda, pero tenemos que ver cuánto va a ser el impacto de esta crisis”, reconoció.

El Jefe de Gabinete se refiere a eficiencia al “aplicar la digitalización que permitirá ahorrar tiempo y dinero”. Por otra parte, pretende revisar estrictamente dónde está el gasto y un riguroso control para “redirigirlo”. En ese sentido sostuvo que revisarán “que no se pierdan insumos, que no se gasten en cualquier cosa, que no vayan a ningún lugar que no deba ir, que el insumo esté más rápido, y esto tiene que ver con que las personas permanezcan menos tiempo utilizando las camas de los hospitales”.

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el ministerio tendrá tres subsecretarías: Salud, Administración y Deportes. Rodolfo Montero a cargo de la cartera Foto: Orlando Pelichotti

“Cuando hace ocho años no teníamos el Hospital Central, no teníamos equipo de rayos X portátil. Era más crítica la situación en ese momento. Hoy tenemos grandísimas ventajas con respecto a ese momento”, remarcó Ariel Herrera . Sin embargo, responsabilizó al Gobierno Nacional con respecto a los ingresos que pueda llegar a tener la provincia de Mendoza, y consecuentemente las oportunidades a las que pueda acceder la gestión de Cornejo para modernizar las prestaciones en salud: “No sabemos a dónde va el país”, indicó.

La emigración de profesionales médicos ha sido una de las dificultades a las que ha tenido que hacer frente la gestión provincial. Esto derivó en excepciones a la ley de tope salarial para que médicos de especialidades críticas presten el servicio en los nosocomios. “Nos enfrentamos a un problema grande, con respecto a las medidas económicas, y lo principal es el salario de los propios profesionales, algo que se viene discutiendo”, manifestó.

¿Quiénes acompañarán a Rodolfo Montero?

El gobernador Alfredo Cornejo inició las designaciones de las segundas líneas del Ministerio de Salud y Deportes que conducirá Rodolfo Montero. Al ex director de FUESMEN, lo acompañará Ariel Herrera, quien fue director del Hospital Central, como jefe de gabinete. Jorge Omar Pérez, estará a cargo de la Dirección de Hospitales.

Habrá tres subsecretarías que dependen del ministerio. Carina Copparoni, de último paso por el hospital Saporiti de Rivadavia será la subsecretaria de Salud; la contadora Sabrina Cavello asumió en la subsecretaría de Gestión y Administración. Y Federico Chiapetta seguirá a cargo de la subsecretaría de Deportes.

En el organigrama del ministerio de Salud hay dos direcciones: Planificación, a cargo de Raúl Salvatore, y de Atención Primaria que lo ocupará una mujer, Verónica Muñoz.

De la Subsecretaría de Gestión y Administración dependen dos directores: Leonardo Luque (Administración) y Sandra Gómez (Recursos Humanos).