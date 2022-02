Martina Boscariol, Reina de Rivadavia: “La corona quedó en la familia”

Martina Boscariol cuenta con mucha emoción y con la ingenuidad de una chica de sólo 20 años que está viviendo un sueño que le parecía inalcanzable. Con dos tías reinas del departamento que ahora la coronó a ella, la joven que estudia Tecnicatura en Gestión y Hotelería, le suma una nueva corona a su familia como soberana de Rivadavia. La representante de El Mirador fue elegida con 48 votos entre las 13 candidatas a la corona en la fiesta denominada “Presagios de tradición” y fue aclamada por las más de 5.000 personas que asistieron esa noche.

- ¿Cómo viviste la fiesta?

Es la primera vez que sentí al 100% la fiesta. Tuve los artistas tan de cerca, viví la fiesta desde adentro, conectaba la mirada con los artistas y fue hermoso. Me divertí mucho, no estaba nerviosa, disfruté desde el primer momento hasta el final.

- ¿Qué sentiste cuando te nombraron Reina? ¿Qué se te cruzó por la cabeza?

- Lo primero que se me vino a la cabeza fue la gente de El Mirador. Los imaginé felices, ya que hacía 21 años que la localidad no tenía reina departamental. La última reina fue el año que yo nací. Estaban todos muy emocionados, me apoyaron desde el primer momento.

- ¿Por qué te postulaste? ¿Siempre fue tu sueño?

- Fue un sueño desde chica, una ilusión y se volvió realidad. El año pasado, cuando se abrieron las inscripciones, mi familia y algunos amigos me avisaron. Lo pensé mucho porque sé que es mucha responsabilidad y a mí me gusta dar el 100%. Pero el último día me inscribí, armé la carpeta y fui, no le había dicho a nadie. Después le conté a mi mamá, que se sorprendió y se puso feliz.

- ¿Cómo crees que vas a representar a tu departamento?

- Creo que muy bien, estoy confiada y pongo el 100% en todo lo que hago. Siento que voy a representar bien a mi pueblo.

- ¿Qué significa para vos este reinado?

- Es un sueño hecho realidad, representar a El Mirador ya lo era, y después el reinado del departamento era inalcanzable. Hasta hace poco me costaba creerlo, miro las fotos y no puedo creer... Me cuesta caer en que el sueño se cumplió.

- ¿Hay alguna otra reina en tu familia?

- Una tía de mi mamá fue reina, Esther Linde Carchano en 1979, y Belén Carchano es prima de mi mamá y tía mía. Ella fue reina departamental en 2020 y me entregó el mandato. La corona quedó en la familia.

- ¿En qué consiste tu proyecto social?

- Mi proyecto se basa en la salud mental. Hice hincapié en el tema de la pandemia. Estuvimos mucho tiempo encerrados, algunos tuvimos la suerte de estar acompañados en familia, pero otros muy solos. Me gustaría trabajar haciendo talleres, Zoom, dar charlas, sobre todo para chicos y adolescentes.

- ¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento?

- De Rivadavia me gusta todo pero sobre todo el lago, es un encuentro con la familia y amigos. Podés salir a caminar, pasear a tu mascota, tomar mates. Es un lugar para relajarse y disfrutar.

- ¿Qué le recomendarías a un turista?

- El patio vinero, La Vizcachera.

-¿A qué escuela fuiste? ¿Estudiás, trabajás?

- La primaria y secundaria la hice en la escuela normal Francisco Humberto Tolosa y ahora estoy estudiando la Tecnicatura en Gestión y Hotelería en la UTN. Curso segundo año. Estaba trabajando en un bar en Rivadavia pero ahora he frenado por el reinado.

- ¿Qué nos podés contar de tu familia?

- Mi mamá se llama Anahí y mi papá Enzo, está trabajando en Catamarca pero vuelve el 3 de marzo, justo para la Vendimia. Y tengo dos hermanos más chicos: Julián y Román.

- ¿Estás de novia?

- Estoy de novia hace casi dos años con mi compañero de la secundaria. Hicimos toda la secundaria juntos y en los últimos años nos acercamos más y terminamos de novios. Se llama Ignacio.

