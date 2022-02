Ailín Mayorga, Reina de Las Heras: “Soy defensora de los animales y del ambiente”

A fines de enero pasado Ailín Mayorga cumplió un sueño, el de convertirse en Reina de la Vendimia de Las Heras, el departamento donde nació, creció y sigue proyectándose para un futuro.

Sin embargo, advierte con sus ojazos verdes, para eso todavía falta. Hoy es tiempo de disfrutar este presente auspicioso y de revivir, una y otra vez, aquel momento inolvidable cuando la nombraron soberana entre 12 postulantes.

- ¿Lo esperabas?

- ¡No! Al contrario, fue inesperado, toda una sorpresa. Obvio que fui con la mejor predisposición pero no me imaginé tanto apoyo, tanto cariño. La familia, mis seres queridos, amigas, todos estuvieron ahí para alentarme. Cuando empecé a tomar dimensión me di cuenta de la importancia que esto tiene para mí, de lo impactante que fue el haber sido elegida representante de Las Heras.

- ¿A quién le dedicás este reinado?

- Sin dudas a mi abuela Delia, que fue quien me inculcó la Vendimia desde muy chiquita y no había edición en la que no participáramos del Carrusel y de todas las actividades en torno a esta fiesta tan importante para Mendoza. Por eso insisto que ella, una mujer de finca que toda la vida vivió muy de cerca la cosecha de uva, tuvo mucho que ver con todo esto, lo vive intensamente y posiblemente sea la persona más orgullosa.

- ¿Siempre soñaste con la corona?

- No, al contrario, cuando era adolescente estaba en contra de las elecciones a reina porque pensaba que la mujer se cosificaba. Sin embargo, pasado el tiempo entendí que implica mucho más que una elección. La reina se transforma en una embajadora cultural. Hoy estoy orgullosa de representar a mi departamento y a su gente, me da un espacio muy interesante y de mucha apertura para aportar un granito de arena.

- ¿Cuándo naciste y qué podés contar acerca de tu familia?

- Nací el 21 agosto de 2000, tengo 21 años. Somos muchos de familia, una familia ensamblada. Si bien soy hija única de mis padres, Graciela Guardia y Rubén Mayorga, tengo cuatro “medio hermanos”, todos varones. Los dos mayores, Maximiliano y Fernando, son pilotos de avión, uno vive en Brasil y el otro pertenece a la Fuerza Aérea Argentina. Luego le sigue Andrés, que es policía, y el más chiquito se llama Agustín.

- ¿Tenés novio?

- Sí, Matías Rodríguez y estamos juntos desde hace un año. También es oriundo de El Challao y, tanto él como su familia, me apoyaron muchísimo durante todo este proceso, así como mucha gente que anhela el progreso de Las Heras.

- ¿Qué estudiás?

- Psicología, pasé a cuarto año en la Universidad del Aconcagua y hasta hace unos días trabajé en un local de ropa, pero la verdad tuve que dejar porque no me daban los tiempos. Tengo muchas y muy buenas amigas, varias de ellas de El Challao, donde hice la escuela primaria, y otras de la secundaria, que la terminé en un establecimiento del Centro.

- ¿Qué lugares de tu ciudad frecuentás y disfrutás en tus ratos libres?

- Amo El Challao, donde vivo, y me encantan las juntadas en el Parque de la Familia, frente a mi casa. Es un lugar hermoso, con canchas y de gran sentido de pertenencia.

-¿Cómo podés definir al departamento?

- Es muy hermoso y tiene grandes atractivos turísticos, además de ser muy grande en cuanto a la gran cantidad de habitantes. En nuestro departamento se emplaza el cerro Aconcagua, de 6.961 metros de altura, el más elevado de Sudamérica. También en nuestra zona se encuentra El Challao, la villa turística por excelencia, y el Arco, un cerro que es un emblema. Como si fuera poco también la reserva natural Villavicencio, un área natural protegida a 50 kilómetros de Mendoza, pertenece a nuestro departamento. Por otro lado, Las Heras se destaca por su gran actividad comercial y la cercanía con la Ciudad de Mendoza.

-¿Cuál es tu proyecto social?

- Está relacionado con el medio ambiente y la protección de los animales, soy una defensora de estos temas, casi fanática de toda la vida. Las Heras, en realidad, ya está trabajando mucho en este sentido y desde mi lugar intentaría impulsarlo aún más. Ya está en marcha el cronograma del móvil veterinario, hay numerosas protectoras, un hospital público para animales y la idea es aunar todos estos organismos.

-¿Qué proyectás para el futuro?

- Mi idea es continuar en Las Heras, finalizar mis estudios y ver qué caminos se van abriendo. Si bien pienso en permanecer, también viajar es una cuenta pendiente. Por ahora falta, iré viendo cómo se me van dando las cosas.

