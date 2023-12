Los municipios del Gran Mendoza aumentarán las tasas en un 78% promedio desde enero.

De cara al inicio del próximo año las comunas deben definir el valor de sus tasas. Sin embargo, deben hacerlo en un contexto complejo marcado por diversas variables que en resumen generan gran incertidumbre y afectan la toma de decisiones. Por eso, en el Gran Mendoza, cuando otros años a esta altura ya estaba claro el ajuste a aplicar son varias las comunas que aún no lo definen. Otras sí, aunque no dejan de reconocer que ha sido tomado sin tener demasiadas certezas sobre lo que ocurrirá en el futuro económico del país. Así las cosas, las 4 que sí lo han dispuesto, aumentarán en promedio 78% las tasas a partir de enero. Otro de los aspectos en los que coinciden es en señalar que lo harán por debajo de la inflación, entendiendo las dificultades económicas que también afrontan los vecinos, además de que en general han preferido ser escuetos en sus respuestas ya que aguardan los cambios que pueden producirse tras la asunción del presidente electo, Javier Miley y las medidas que pueda tomar.

Es que no puede dejar de reconocerse la volatilidad del contexto, los ajustes que ya se anticipan a los que se suman los ya dispuestos y que han afectado su ingresos.

De los 6 departamentos del Gran Mendoza consultados, Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad y Luján de Cuyo, ya definieron de cuánto será el incremento.

Este se aplica sobre lo que denominan Unidad de Tasa Municipal (UTM), es decir que según el servicio o la propiedad y sus características se aplica una determinada cantidad de UTM, ya que depende por ejemplo de los metros en cuestión y del tipo de propiedad.

Pero todos reconocen lo incierto de la situación y por eso hay algunas comunas que aguardarán hasta último momento para tomar decisiones.

En Maipú esperarán el cambio de gobierno para decidir e incluso prefieren no hacer declaraciones hasta tener precisiones sobre medidas y la evolución de la situación en general. “Obviamente que el escenario que hay para el año que viene es de austeridad total”, comentó una fuente que dijo que esperan a conocer el impacto concreto de las medias”. “Porque lo que no sabemos -continuó- es cómo van a fluctuar los costos operativos de todas las cuestiones vinculadas al municipio, cómo van a evolucionar los niveles de pagos de tasas y de impuestos y de recaudación en general, además ha habido señales contradictorias sobre cómo se van a manejar los recursos coparticipables”.

Los municipios del Gran Mendoza aumentarán las tasas en un 78% promedio desde enero.

Por ello, se han dilatado los tiempos en tanto el año pasado, a inicios de noviembre ya había comunas con el porcentaje de incremento ya definido, como Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Lavalle. Aunque con disparidades, promediaba el 60%, con un incremento inicial de entre 35 y 40%.

Decididas

En las comunas aceptan que se han visto y se verán afectados en sus presupuestos por la reducción de los ingresos coparticipables, como es el caso del impuesto a las Ganancias, del que el gobierno nacional subió el monto mínimo no imponible con la notoria baja que esto implica en la recaudación y su distribución a las provincias.

En Guaymallén señalaron que el aumento de la UTM previsto para el 2024 es de 100%. Esto “debido a que es necesario adecuarlo lo más cerca posible a la evolución de los costos de los servicios prestados”, argumentan. “Nuestra UTM se ubica por debajo del índice de inflación acumulado; por otra parte, la Municipalidad de Guaymallén continúa otorgando los beneficios del descuento del 10% para los contribuyentes que tienen sus tasas al día, y un 10% más para aquellos que en los últimos dos años hayan cumplido con el compromiso de pagar las tasas municipales”, refirieron desde la comuna. De este modo, la UTM que actualmente es de $21.60, para 2024 será de $43.20.

En el caso de Godoy Cruz, el aumento previsto para 2024 es de 70%, una tasa que no incluye otros servicios como el agua, lo que sí prestan alguna comunas.

Fue una de las pocas municipalidades que brindó un ejemplo, en valor real, de un usuario típico o promedio como para tener una noción del cambio. El valor de la tasa para una vivienda ubicada en un barrio residencial de aproximadamente 100m2 cubiertos actualmente abona una tasa de $1.400 y pasará a pagar $2.370.

“Los recursos coparticipables se han visto afectados sin embargo para definir el importe de las tasas no se ha dejado de lado la difícil situación económica que atraviesan los vecinos, por lo cual se ha tenido en consideración el índice de inflación previsto para el próximo año”, expresaron. “Nuestro presupuesto se confecciona a partir del principio de equilibrio, por lo cual a la hora de prever los gastos se hace en base a la estimación de recursos estimados, se trabaja desde la eficiencia, tanto del gasto como de los recursos, para poder lograrlo”, respondieron al ser consultados sobre cómo planean manejarse de cara el incierto próximo año.

En tanto, la variación de la UTM será de 75% en la Ciudad a partir de enero. De este modo, una tasa promedio que en noviembre es de $3.600 pasará a $6.300.

Expresaron que han tenido en cuenta los supuestos establecidos en el proyecto de presupuesto nacional (que aún no se aprueba) y aceptaron que han sufrido una importante caída en la recaudación. Es que hay que sumar que en este contexto en que una buena proporción de la población se ve gravemente afectada por la reducción del poder adquisitivo, esto pudo haber impactado también en los pagos.

“Es un escenario de mucha incertidumbre, por lo tanto vamos a ajustar el gasto sin resentir la calidad de los servicios”, resaltaron frente al escenario del próximo año.

Desde el equipo municipal de Luján informaron que se ha dispuesto aumentar el 68% el valor de la unidad tributaria. “Pasaremos de los $46,50 actuales a $78, esto afecta a servicios como aforos, por ende ABL, agua y cloacas, de los que somos proveedores, y cualquier aforo atado a la UTM”, detallaron.

También hicieron hincapié en el tema inflacionario: “Pese a la disminución de los ingresos coparticipables y a la no actualización de la población en el presupuesto 2024 provincial, seguimos aumentando menos que la provincia y que la inflación”, afirmaron. Destacaron que la municipalidad lleva un ejercicio de los recursos “sumamente austero y tenemos proyectados recursos para poder afrontar las incertidumbres que puede haber en el mercado de aquí a los próximos meses, el escenario no es el mejor”, comentó una fuente.

Variables y contexto

El fin de año reúne diversas condiciones que se vuelven condicionantes en un contexto incierto y de muchos cambios. Uno de los que más incertidumbre genera es el cambio de gobierno a nivel nacional, que implicaría un radical cambio de rumbo. Al respecto, no solo los municipios sino todos los actores sociales están en una especie de suspenso aguardando a que el nuevo equipo asuma el 10 de diciembre y anuncie las medidas económicas que tomará. Lo que se descarta es que vienen tiempos difíciles, sobre todo por una inflación que ya se sabe que no cederá por muchos meses y un ajuste inevitable que se tornaría doloroso. Pero en definitiva, lo que no hay hasta ahora son reglas de juego. Pero además, la inflación genera un contexto muy volátil a lo que se suma que tampoco hay demasiadas certezas sobre la conducta que tendrá el dólar.

A octubre, la inflación acumulada en Argentina durante 2023 era de 120% y la interanual de 142,7%. En tanto, según anticipan algunos analistas, los próximos meses, tras la asunción del nuevo gobierno, seguirá en torno a los dos dígitos y estiman una inflación para 2024 de 189,7%, tal cual se expresó en el informe LatinFocus Consensus Forecast, del que participaron más de 50 entidades bancarias y consultoras nacionales e internacionales.

Otro condimento es la reducción de los ingresos a las arcas de las comunas, tanto por la mencionada reducción de los montos coparticipables sino porque además se espera que la nueva gestión nacional avance en este sentido. El presidente electo ya anticipó que “no hay plata” y que no se podrá gastar más de lo que ingresa en función de reducir el déficit. Ante esto, los diversos estamentos de gobierno ya se arremangan.

Como plus, las elecciones este año implicarán un cambio de gestión también a nivel provincial como en las comunas. Este condimento ha implicado que en muchos aspectos, los equipos salientes pateen la pelota para adelante o prefieran que sea la nueva gestión la que tome las decisiones. Tal es el caso de Las Heras.

Dadas las brechas entre la inflación estimada en el presupuesto y la que efectivamente resulta con el correr de los meses, los dos últimos años las comunas han incorporado en su normativa la posibilidad de realizar ajustes a lo largo del año. Tanto en 2022 como en 2023 varias hicieron dos y es de esperarse que 2024 corra con la misma suerte.