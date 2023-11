Ronco salió al cruce de Mansur y dijo que deja “un municipio con dinero” para hacer “Rivadavia Canta al País 2024″

Miguel Ronco, actual intendente de Rivadavia, salió al cruce de la información de que el jefe comunal electo, Ricardo Mansur, no realizará la edición 2024 del festival nacional Rivadavia Canta al País, uno de los íconos del verano mendocino.

En diálogo con Los Andes, el actual mandatario del departamento del Este reconoció que no sabe porque Mansur adelantó la decisión de cancelar el festival y argumentó: “Dejo un municipio ordenado, con dinero para el pago de haberes y que no es necesario dejar de hacer el festival, hay que dejar de mentir porque ya no estamos en campaña política”.

Por otro lado, Ronco admitió que “mi gabinete se ha ofrecido a ayudar para hacer el festival Rivadavia Canta al País ad honorem, el año pasado, pese a una fuerte tormenta de granizo que hizo mucho daño, se decidió hacer un festival más austero pero nunca pensamos en no hacerlo”.

El intendente de Rivadavia indicó que no tiene registro de que se haya suspendido de forma total el festival que realizan todos los veranos y que sólo en 2016, en su gestión, tuvo que suspender una noche (actuaba Abel Pintos recuerda Ronco) por un duelo decretado tras el fallecimiento de cuatro jóvenes en un accidente.

Lo cierto es que el 10 de diciembre asumirá en el municipio de Rivadavia, Ricardo Mansur, quien ya confirmó que no habrá festival en 2024 por los problemas financieros de la comuna.

La palabra de Mansur

Sobre la determinación de no hacer el festival en 2024, el intendente elector de Rivadavia, Ricardo Mansur, había afirmado: “Tomé una decisión porque hoy me dieron un informe sobre los fondos que tiene el municipio. Es un informe de Hacienda que detalla que para el 10 de diciembre recibiría en caja fondos por 290 millones. No estoy en condiciones de encarar un festival en una situación que se avecina de recortes”.