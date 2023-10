Fuerte redistribución de fondos entre los municipios por variaciones en su población

El Gobierno provincial envió el Presupuesto 2024 a la Legislatura con la meta en conseguir los avales de las leyes económicas, junto a Avalúo e Impositiva, para tener la hoja de ruta económica para el año que viene, el primero de la segunda gestión de Alfredo Cornejo.

Más allá de los incrementos de impuestos patrimoniales o de las disminuciones en Ingresos Brutos para algunas actividades puntuales que se visualizan en la nueva pauta, el Poder Ejecutivo planteó por otro lado actualizaciones en el reparto de la participación municipal, que está prevista en $307.024 millones en el año.

Puntualmente pidió autorización a la Legislatura para que se tome de referencia el Censo 2022, que todavía es provisorio; y dejar atrás el ya viejo Censo 2010, que es el vigente pero que tiene datos de la población de cada municipio desactualizados, y que se ha estado utilizando con proyecciones a futuro en rangos de crecimiento poblacional que no han sido del todo correctas o certeras.

Lo cierto es que en las comparaciones entre la participación que rige actualmente (del censo 2010 y su proyección) con la propuesta por el ministerio de Hacienda (censo 2022 provisorio), hay diferencias en términos del reparto de los recursos a los municipios, en los cuales algunos se verán desfavorecidos; y otros altamente favorecidos.

Por ejemplo, según consta en la comparativa entre los dos cálculos, diez comunas recibirán menos recursos que con el cálculo vigente (Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Capital, Tupungato, Lavalle, San Rafael, Malargüe, Tunuyán y San Carlos); mientras que siete recibirán mayor cantidad de dinero del que se tenía previsto (Maipú, Luján, San Martín, General Alvear, Rivadavia, Junín y Santa Rosa). Solo La Paz no tendrá variaciones.

Coparticipación por departamento

Más y menos

No obstante, si bien algunos de los cambios sólo actualizan un 0,01% de los porcentajes a favor o en contra; para otras comunas el cambio significa una buena porción de dinero.

Según se desprende de la presentación y siempre con datos aproximados, la comuna de Godoy Cruz, que será gobernada por el radical Diego Costarelli, será la más desfavorecida: dejará de percibir alrededor de $921 millones aproximadamente en términos anuales, de una participación municipal que ronda los $31.000 millones.

Le sigue Guaymallén, con $615 millones menos de lo previsto (de una coparticipación que tendrá de $38.000 millones); y Las Heras, con aproximadamente $307 millones menos de un total de $31.000 millones.

En tanto, entre los beneficiados, se encuentran particularmente Luján de Cuyo, que recibirá unos $1.842 millones más, de una coparticipación de $22.105 millones; Maipú, que tendrá en su poder en 2024 unos $614 millones más que con las proyecciones del censo 2010, en una coparticipación de $27.325 millones; y General Alvear, que también aumentará en más de $600 millones su presupuesto de coparticipación, que ronda los $11.300 millones.

Si bien algunos cambios no parecieran significativos, impactan lógicamente más en aquellos municipios que tienen grandes extensiones de superficie y una menor cantidad de población, lo que se traduce en menor presupuesto, salvo un “coeficiente de equilibrio” que busca equilibrar la balanza de recursos en los 18 departamentos.

Justificaciones

El artículo del Presupuesto que se pone a disposición del análisis legislativo es el 58, en el cual faculta al Poder Ejecutivo a “adecuar el índice del artículo 2º inciso b) de la Ley 6396 y modificatorias conforme los datos de población provisorios del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022″.

También dispone ese artículo la distribución del “Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Regional (...) hasta tanto se establezca un sistema de coordinación financiera entre la Provincia y los municipios”. Por último, autoriza al Ministerio de Hacienda “a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias”.

“Hace 12 años que estamos calculando la distribución de los recursos con el censo anterior, que se va proyectando hacia los años futuros en función de nacimientos y defunciones. El problema es que esta proyección suele no tener en cuenta cambios demográficos y crecimientos dispares”, señaló a Los Andes el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, quien marcó que hay diferencias entre ese cálculo y el censo real.

Es particularmente la cantidad de población la que afecta en mayor medida a la participación municipal secundaria (cómo es el reparto dentro de los 18 municipios), que se distribuye de la siguiente manera: 65% según la población; 25% en partes iguales y 10% de acuerdo con el coeficiente de equilibrio, que busca, según Fayad, “promover el desarrollo equilibrado y ecualizar diferencias de la copa per cápita”.

“Como nuestra ley reparte los recursos coparticipables entre los municipios de acuerdo a su población, las variaciones de población son importantes para definir cuáles son los índices de coparticipación”, sostuvo Fayad. De esta manera, se aprecia, según los datos del último censo, el crecimiento poblacional notable de Maipú y Luján sobre el resto, que más allá que hayan tenido crecimiento poblacional, es menor en porcentaje.

En tanto, sobre cuál es la torta que se reparte en la “participación municipal”, Hacienda informó que es el 18,8% de la coparticipación nacional (lo que llega a Mendoza de Nación), Ingresos Brutos y Sellos; mientras que en el Impuesto Automotor es el 70% de la recaudación la que se va a los municipios.

No obstante, el pedido a la Legislatura se da en el artículo ya que “la norma dice que el reparto se debe realizar según los datos definitivos, y los que hay por ahora son provisorios. Pero queremos dar el paso porque es lo que corresponde en términos de población”, acotó el Ministro.

También se agrega la modificación del coeficiente de equilibrio “hasta tanto se establezca un sistema de coordinación financiera entre la provincia y los municipios”.

“Estamos ajustando el coeficiente considerando una inversa del crecimiento poblacional”, añadió.

Repercusiones

Los Andes se comunicó con Costarelli, quien marcó que la posición del municipio “ha sido tener en cuenta una disminución en la coparticipación por los índices demográficos que se estima en $1.000 millones”.

En este sentido, si bien evitó pronunciarse a favor o en contra, agregó que tienen contemplado en Godoy Cruz esa modificación en el plan de obras y que el proyecto de presupuesto financiero 2024 “es equilibrado con un ahorro corriente positivo”.

“La postura sostenida de la comuna es tener un plan de inversión pública ambicioso sin olvidarse de los servicios y el desarrollo social. También debe tenerse en cuenta que en la medida que los índices y variables sean positivos se aumentará aún más la inversión en trabajos públicos”, afirmó.

Respecto a las comunas que más reciben, Esteban Allasino, intendente electo de Luján, expresó que han solicitado reuniones con Fayad para “repasar el cálculo de la coparticipación y despejar cualquier duda de cómo está calculado”.

No obstante, en vez de expresarse sobre este punto particular del artículo, mencionó que Luján sigue reclamando “los montos no pagos a la fecha en función del cambio de límites de Luján, cuando ganó territorio en 2011 a Maipú y en 2018 a Las Heras”. Se espera que la semana que viene sea la reunión. Además, el intendente de Luján presionará para la toma de deuda por U$S 35 millones “para el desarrollo del plan director de agua”.

En tanto, desde el peronismo, Martín Aveiro, intendente de Tunuyán, opinó que, más allá de que esta comuna no tendrá grandes cambios esta modificación prevista, debería discutirse “una ecuación que tenga previsto cuántos habitantes hay por metro de servicio”.

“En Colonia Las Rosas hay 7.000 habitantes, que no viven uno al lado del otro; y lo mismo se realizan obras, como por ejemplo cordón y cuneta; y se necesita más inversión que en municipios con mucha densidad y pocos kilómetros de servicios”, marcó.

“Con la instalación de un caño benefician a muchos más en promedio y los habitantes pagan impuestos más caros. Seguimos enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres”, criticó.

Participación Municipal, cómo cambia el cálculo (en números aproximados):