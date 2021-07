Las vacaciones de invierno llegarán a su fin con una ocupación promedio de 65% en Mendoza

Aunque en Mendoza las vacaciones de invierno llegaron a su fin el fin de semana pasado y el regreso a las rutinas -para quienes pudieron descansar unos días- tuvo lugar el lunes, hay distintas provincias y jurisdicciones que todavía están transitando el receso invernal.

La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires son dos de ellas, por lo que en este atípico contexto de pandemia sigue siendo muy común encontrarnos todavía y por estos días con habitantes de estos lugares en distintos puntos turísticos de Mendoza.

Anabel Castro y Ernestina, en el cerro de la Gloria, disfrutando de las vacaciones de invierno Orlando Pelichotti | Los Andes

Si se tiene en cuenta esta situación, técnicamente las vacaciones de invierno 2021 llegarán a su fin en todo el país el próximo domingo (1 de agosto). Y en el balance final de esta temporada, la ocupación de plazas hoteleras y turísticas llegará a 65% en términos generales en toda la provincia, aunque con picos que superan 90% en las zonas de Alta Montaña y también en distintos puntos durante la semana comprendida entre el 18 y el 25 de julio (que coincidió con la primera semana de vacaciones de la gente de Buenos Aires y la última de los mendocinos y habitantes de otras provincias).

“Ha sido muy bueno el balance de estas vacaciones de invierno, por encima de lo que se esperaba y con el detalle de que solo ha habido turismo nacional”, destacó la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Mariana Juri, quien destacó que la estimación es que entre el 9 de julio -cuando comenzaron las vacaciones en las primeras provincias- y el próximo domingo -llegan a su fin quienes iniciaron el receso después- la ocupación de plazas llegue a 65% en toda la provincia.

Susana y Rocío llegaron de Neuquén y eligieron Mendoza para sus vacaciones. Ignacio Blanco | Los Andes

Desde hace ya varios años, las vacaciones de invierno se han dividido en distintos grupos e involucran, en total, 3 semanas; aunque en cada provincia el descanso no toma más de 14 días. De esta manera, el primero de los grupos (dentro del cual se encuentra Mendoza) tuvo sus vacaciones entre el 9 de julio -feriado- y el 25, mientras que el segundo comenzó el 19 de julio.

“A diferencia de las vacaciones del 2020, se ha casi triplicado la ocupación. Y esto es porque el año pasado a partir de junio, se habilitó el turismo interno aunque solamente para mendocinos. No hubo turistas de otras provincias”, destacó Juri.

Gran temporada en la montaña

Dentro de los atractivos y destinos turísticos de Mendoza, la Alta Montaña y las villas ubicadas en su extensión fueron los favoritos de los visitantes. “El balance que hacemos a nivel porcentual en ocupación del destino de Potrerillos es altísimo. Ha superado todo tipo de expectativas y estamos en 90 o 95% de ocupación durante todo el mes de julio”, destacó con entusiasmo el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Potrerillos, Fernando Perera.

Potrerillos fue uno de los destinos preferidos y con mayor ocupación en estas vacaciones de invierno. Ignacio Blanco | Los Andes

Potrerillos, Cacheuta, el Valle de Uco, San Rafael y Malargüe han sido los destinos con más magnetismo hacia los visitantes de otras provincias. “En comparativa con respecto al año pasado, es difícil pensarlo. Quizás a nivel ocupación se puede hacer, pero no en cuanto a rentabilidad ni a nivel de prosperidad con respecto al valle en sí.

Todo el ecosistema que interviene en nuestro destino ha trabajado de lujo estas vacaciones. Me refiero a gente que vende tortitas, empanadas, almacenes, y también a deportes aventura. Todos han trabajado de forma muy positiva en esta temporada. El año pasado, al ser turismo interno, por ahí el ecosistema del lugar no consumía. La gente era aledaña, entonces quizás venía a hospedarse, pero no hacía rafting, ni kayak ni iba a comer a un restaurante. En cambio, cuando es turismo de otras provincias se nota ese consumo en todo el entorno que interviene en el destino”, agregó el referente turístico de Potrerillos.

Potrerillos fue uno de los destinos preferidos y con mayor ocupación en estas vacaciones de invierno. Ignacio Blanco | Los Andes

Buena temporada cultural

La ministra de Turismo y Cultura destacó además que las propuestas culturales que condimentaron las vacaciones de invierno en Mendoza también tuvieron resultados y una respuesta más que exitosa al momento de hacer el balance. “En más de 300 funciones que se hicieron y de las que participaron 160 artistas, hubo más de 26.000 espectadores como público”, resumió Juri.

El cierre de la temporada cultural del invierno mendocino tendrá lugar este jueves, viernes y sábado; con la presentación de Elena Roger y la Orquesta Filarmónica en el Teatro Independencia. La talentosa cantante y el conjunto de músicos brindarán un concierto para toda la familia y en el que deleitarán con los temas más reconocidos de María Elena Walsh.