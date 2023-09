Laboratorios amenazan con dejar de atender pacientes con prepagas y obras sociales en 20 días

En el marco de las quejas del sector de salud y hasta el cobro de $6.000 en varias especialidades médicas en Mendoza, la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) advirtió que en 20 días podría tomarse la decisión de dejar de atender a los pacientes que concurran vía obras sociales o prepagas,. Esto podría ocurrir si no se corrigen los desajustes causados por la inflación y los retrasos en los pagos, que afectan a los laboratorios y sus trabajadores.

“Estos problemas afectan, gravemente, el funcionamiento de los laboratorios”, alertaron desde Cubra, en un comunicado que dieron a conocer este lunes.

La entidad que agrupa a los bioquímicos también le pidió a la ministra de Salud, Carla Vizzottti, que arme una mesa de trabajo para encontrar una salida a este nuevo conflicto que atraviesa el sector, clave en el sistema de la salud.

Entre las causas del problema económico, Cubra señaló “la devaluación del peso, los aumentos indiscriminados de los insumos médicos que llegan valor dólar (entre el 22 y el 30 por ciento solo en los últimos 15 días), la desactualización del valor de la Unidad Bioquímica (UB) y la demora excesiva en el pago por parte de las obras sociales y prepagas (entre 60 y 90 días de realizada la prestación)”.

Foto ilustrativa: Ignacio Blanco / Los Andes

“Ponen a la actividad bioquímica en una situación de enorme inestabilidad y precariedad”, indicaron.

María Cecilia López, presidenta de Cubra, afirmó que “debemos alertar al Estado argentino, a los prestadores y, fundamentalmente, a nuestros pacientes; sobre la grave situación en que se encuentran la mayor parte de los laboratorios bioquímicos en la actualidad: con grandes riesgos de continuar con su trabajo dado que en breve no podrán hacer frente a sus obligaciones, como lo son los aumentos de salarios, bonos, aguinaldos, etc, Si de parte del Gobierno no colaboran en acordar un aumento en las Unidades Bioquímicas, que se condiga con los sufridos en forma desmedida por los insumos y reactivos que utilizamos para llevar adelante nuestros trabajos, la situación no tiene retorno”.

“Nuestros insumos han aumentado entre un 50 y un 400%. Los que más impacto han tenido son las jeringas, agujas y descartables que se necesitan día a día para continuar atendiendo a los pacientes”, precisó López.

“La carga impositiva también nos golpea, por lo que hacemos un llamado a los Ministerios de Salud y Economía para que respondan nuestros llamados a participar de una mesa de trabajo, con el fin de lograr que se tomen las medidas necesarias, sostenibles en el tiempo, que encarrilen esta situación desesperante en la que se está poniendo a los pacientes”, sumó.

