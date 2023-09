Grieta en el Colegio de Psicólogos de Mendoza: varios quieren cobrar $6.000 por sesión

El conflicto entre los médicos y las obras sociales y prepagas, que derivó en el cobro de una consulta mínima particular de 6.000 pesos, parece haber recalado en otras áreas de la medicina, como es el caso de la psicología. Un grupo de profesionales autoconvocados pide cobrar lo mismo que los asociados al Círculo Médico pero desde el Colegio que los agrupa fijaron otro monto mínimo.

La situación económica del país hace que los honorarios de los profesionales de la salud, o cualquier profesión, queden desfasados con una inflación cada día más alta. Es por eso que, ante este contexto, un grupo de psicólogos mendocinos -más de mil, según afirmaron- decidieron formar un grupo de WhatsApp y reclamar que se eleve el valor de la consulta particular. Además abogaron por una negociación con obras sociales por el dinero cobrado por prestación, que a veces tiene una tardanza de hasta 90 días.

Johana Miranda, psicóloga especialista en infanto-juvenil, reconoció que la formación de este grupo denominado “autoconvocado” nació a raíz de no sentir una representatividad por parte del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza, entidad que también se refirió a este conflicto.

“Nosotros no estamos de acuerdo en lo que se planteó en la reunión que hizo el Colegio días atrás. Necesitamos que ellos nos representen y que exista un trato equitativo en cuanto al cobro de una consulta mínima de referencia, que consideramos que debe ser igual que los médicos, de 6.000 pesos. Pero desde el Colegio no hicieron lugar al reclamo y establecieron que fuese de 3.700 pesos”, declaró la psicóloga.

Ante esta aseveración, desde el Colegio respondieron que este grupo de profesionales no realizó el pedido de manera formal sino que lo hizo a través de un grupo de WhatsApp. “Ellos nunca elevaron el pedido formal al Colegio, de hecho, nosotros hicimos la reunión abierta, sin importar si estabas o no al día con la matrícula. Fue el 6 de septiembre y participaron solamente 10 personas de forma presencial y unas 60 de modo virtual”, señaló Victoria Carniello, síndico a cargo de la presidencia de la entidad.

“El mínimo sugerido para el cobro de la consulta quedó en 3.700 pesos y eso se fijó a través de una asamblea. Es una cifra que se va modificando cada tres meses y para enero llegaría a casi los 5.000″, añadió.

Listado de prestadores

Otro punto que genera controversia puertas adentro del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza responde al listado de prestadores, es decir, a la nómina de psicólogos que trabajen con obras sociales o prepagas.

Desde los autoconvocados señalan que esa lista no se ha renovado hace algunos años y, por ende, ningún profesional asociado al Colegio, lo cual es obligatorio por ley, puede transformarse en prestador.

De la otra vereda, la síndico a cargo de la presidencia expresó que esa “apertura” es uno de los ejes en los que van a trabajar desde el viernes, cuando asumirá la nueva comisión del Colegio. “Actualmente hay 134 prestadores activos y vamos a trabajar en un nuevo listado de prestadores, los cuales deben cumplir los requisitos que piden obras sociales o prepagas para recibir su servicio”, explicó Carniello.

Más allá de los convenios o acuerdos que pueda establecer el Colegio como institución con personería jurídica, los psicólogos también pueden realizar sus propios convenios.

Reclamo a las obras sociales

Al igual que sucedió con los médicos asociados al Círculo Médico de la provincia, los profesionales de la psicología reclaman por un mejor pago por parte de las obras sociales o prepagas, al igual que una mejora en el tiempo de cobro, que en algunos casos llega a tardar hasta 90 o 120 días, algo sumamente complejo en el contexto inflacionario de Argentina.

“Trabajo mucho con obras sociales y algunas pagan más y otras menos pero, por ejemplo, por sesión me pagan 1.200 pesos la mayoría. Y, a veces, eso lo cobro a los 90 días, por eso también exigimos que el tiempo de pago no sea superior a los 30 días. Mi especialidad es infanto-juvenil y cuando les comuniqué a los padres que desde el 1 de octubre dejaré de recibir obras sociales, muchos me dijeron que suspendían la terapia hasta se solucione el problema y otros me cancelaron el turno”, comentó Miranda.

En esta línea, desde el Colegio de Psicólogos argumentaron que trabajarán –y que ya lo vienen haciendo- en la renegociación de los convenios con obras sociales. “Vamos a crear una comisión con colegas para negociar con las obras sociales. Hay algunas que son más flexibles que otras a la hora de aumentar los valores”, adelantó Carniello.

El comunicado del Colegio de Psicólogos

El comunicado que emitió el Colegio de Psicólogos de la provincia luego de la asamblea fue el siguiente:

“El miércoles 6 de septiembre se llevó adelante la reunión con colegas y autoridades del Colegio para abordar la situación actual de los convenios con obras sociales y prepagas. La actividad contó con una participación de aproximadamente 80 colegiadas/os.

El plan de acción acordado y votado es el siguiente:

-Conformar una comisión negociadora con el fin de retomar diálogo con las obras sociales y prepagas.

-Trabajar en la elaboración de un padrón provisorio a fin de actualizar el listado de prestadoras/es y conocer con qué colegas se podría contar para la atención.

-Programar una próxima reunión con el fin de ir informando sobre el estado de acciones tomadas.

Sobre los puntos señalados, se informará oportunamente a las/os colegiadas/os por las vías de comunicación institucional (web, correo y redes sociales)”.