Confirmado: desde mañana los médicos cobrarán $6.000 la consulta

Desde mañana, viernes 1 de septiembre, la consulta médica en todo Mendoza costará $6.000, según confirmaron miembros del Círculo Médico de la provincia.

Si bien no hay un comunicado oficial hasta el momento, el presidente de esta organización, José Lodovico, le confirmó a Los Andes que “los profesionales adoptarán esta medida” que se inició tiempo atrás por un reclamo en el retraso del cobro de sus honorarios por la atención de pacientes en diferentes especialidades.

“Los honorarios médicos quedaron muy desactualizados en un contexto de inflación como tenemos en el país, a veces pasaban hasta cuatro meses para cobrar por las prestaciones y ese dinero ya quedaba licuado por la situación económica”, comentó.

En resumen, Lodovico afirmó que desde este viernes los mendocinos que saquen un turno para atenderse con un médico deberán pagar $6.000, medida que abarca a afiliados de obras sociales, mutuales y prepagas; sólo queda exceptuado PAMI por tener otro tipo de convenio de salud. “Es una medida consensuada por una veintena de sociedades científicas”, añadió el dirigente.

Presidente del Círculo Médico de Mendoza (Cimesa) y Secretario de la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) / Foto: Orlando Pelichotti

En la mañana de este jueves, empezó a circular por WhatsApp un borrador donde indicaba que las asociaciones médicas no habían logrado un acuerdo con obras sociales y prepagas, por lo que la atención sólo se realizará mediante el cobro de estos $6.000. “(Los profesionales) no han logrado a un acuerdo con las obras sociales y prepagas en cuanto al valor de la consulta mínima, digna y razonable”, dice ese borrador. Allí se anticipa, además, que quedan “exceptuados de esta medida, OSEP y PAMI”. Sin embargo, aún no ha trascendido si esto será finalmente así.

Desconocen la medida

Los Andes realizó algunas consultas a obras sociales y prepagas y los voceros que respondieron desconocieron estos aumentos en el valor de las consultas médicas, aduciendo no tener ninguna “notificación legal desde el Círculo Médico”. Este fue el caso, por ejemplo, de Sancor Salud.

En tanto, desde OSEP, la obra social de los empleados públicos y con un gran número de afiliados, reconocieron que de los aumentos de las prestaciones o los coseguros que muchas veces se cobran, ellos “absorben” gran parte del costo para que el afiliado abone menos dinero. Sin embargo, no confirmaron si, como se anticipa en el borrador de los médicos, los afiliados a esta obra social estarán exceptuados de ese pago.

Los médicos del Sur

En la zona sur de Mendoza, desde el Círculo Médico de San Rafael ratificaron este incremento en el valor de la consulta y agregaron que para todas las obras sociales, prepagas y asociaciones mutuales “se cobrará un adicional de 3.000 pesos”.

Sergio Fornari, titular del Círculo en ese departamento, admitió qué hay un desfasaje muy grande sobre lo que cobran por prestaciones y que “nosotros presentamos los papeles de las consultas dentro de los 30 días pero en las obras sociales a veces he pagan a los 90″.

Por otro lado, Fornari se quejó por tener un “sistema perverso donde el gobierno le dice a las prepagas no pueden aumentar y nosotros somos los perjudicados porque tenemos que soportar el aumento de insumos y la devaluación. El Gobierno dice que tenés que cobrar cuando no conocen las realidades de las provincias o las ciudades del interior”.