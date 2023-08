Crece la preocupación por el estado de salud de Jorge Lanata, aunque presenta mejorías

La salud del reconocido periodista Jorge Lanata sigue siendo motivo de inquietud para sus seguidores y el público en general. Desde la semana pasada, Lanata se encuentra internado en la Fundación Favaloro debido a una infección urinaria bacteriémica, según el parte médico emitido por la clínica privada.

En una reciente comunicación en el programa LAM (América), Yanina Latorre brindó información actualizada sobre la condición de Lanata. En conversación con Elba Marcovecchio, esposa del periodista, reveló que Jorge ya no está sedado, se le retiró el respirador y se encuentra en un estado de calma.

La noticia fue recibida con alivio y Ángel De Brito complementó la información añadiendo que Lanata continúa bajo tratamiento médico para abordar la infección urinaria.

El periodista sigue internado en la Fundación Favaloro.

La suspensión temporal de su programa “Periodismo Para Todos” en El Trece y su ausencia en su programa radial en Radio Mitre son señales de la importancia que se le ha dado a su tratamiento y recuperación. Jésica Bossi reemplazó a Lanata en el programa radial, expresando su apoyo y deseándole pronta mejoría.

Los problemas de salud de Jorge Lanata

Desde su trasplante renal en 2015, la salud de Lanata ha sido motivo de atención. En 2019, sufrió una internación debido a la fractura de una vértebra lumbar y en 2020 viajó a Estados Unidos para someterse a una cirugía especializada.

Durante la pandemia en 2021, recibió la vacuna contra el COVID-19 en Miami y enfrentó una infección urinaria que lo llevó al hospital. Más adelante, fue sometido a una cirugía laparoscópica en la Fundación Favaloro.

Jorge Lanata sostuvo su postura. (Captura "El diario de Mariana")

Pese a estos desafíos de salud, Lanata continúa demostrando su espíritu resiliente. El año pasado, junto a su actual esposa, Elba Marcovecchio, decidieron casarse, resaltando la importancia de este compromiso en la tercera edad.

En una entrevista, Lanata compartió: “Esto podría no haber pasado, muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra por el azar, andá a saber por qué. Lo que me pasó con Elba

, es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme con ella por Iglesia”.

A pesar de los desafíos de salud que ha enfrentado, Jorge Lanata sigue inspirando a muchos con su actitud positiva y su determinación para superar los obstáculos que se le presentan. La audiencia y sus seguidores aguardan con esperanza su pronta recuperación y retorno a la actividad mediática.

Seguir Leyendo