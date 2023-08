Jorge Lanata, internado en terapia intensiva por una fuerte infección urinaria

Jorge Lanata est谩 internado y fue ingresado a la terapia intensiva de la Fundaci贸n Favoloro, donde permanecer谩 al menos 48 horas en observaci贸n. Seg煤n trascendi贸n, el periodista presentar铆a una fuerte infecci贸n urinaria y un cuadro gastrointestinal por el que se lo est谩 evaluando.

La ausencia del conductor en la 煤ltima emisi贸n de su programa, Lanata sin Filtro (Radio Mitre), llam贸 la atenci贸n de sus oyentes y colegas. A ra铆s de esta situaci贸n, comenzaron las averiguaciones y medios como TN confirman que el periodista est谩 en terapia, aparentemente fuera de peligro.

Tambi茅n se supo que el domingo, mientras hac铆a Periodismo Para Todos (El Trece), aparentemente ya sent铆a mal y ten铆a la presi贸n baja. El lunes fue a la radio y se retir贸 porque no se hab铆a recuperado, estaba d茅bil y los valores de glucemia altos.

Jorge Lanata. Foto Captura: eltrece

Finalmente, el martes regres贸 a su programa y en horas de la tarde debi贸 ser hospitalizado. Adem谩s de su esposa, la abogada Elba Marcovecchio, tambi茅n lo acompa帽aron familiares directos.

鈥淛orge se ausent贸 de su programa Lanata sin filtro, y la informaci贸n referida a su salud es que estar铆a cursando una infecci贸n urinaria, por la que le habr铆an dado antibi贸ticos y que es muy probable que el pr贸ximo domingo no est茅 presente en su programa Periodismo Para Todos, de El Trece鈥, inform贸 Diego Esteves en A La Tarde.

鈥淧ero recordemos que estamos hablando de una persona trasplantada, que tuvo un trasplante cruzado hace unos a帽os y permantenentemente tiene complicaciones en su salud. En este momento est谩 en reposo鈥, ley贸 el periodista en su t茅lefono, ya que estaba reemplazando a Karina Mazzocco en la conducci贸n.

Jorge Lanata fue a ver a Luis Miguel y opin贸 sobre la pol茅mica de los dobles del cantante

Jorge Lanata fue a uno de los shows de Luis Miguel en el Movistar Arena y cont贸 su experiencia en su ciclo de radio. El periodista de El Trece dio a conocer algunos datos que sorprendieron respecto del recital que el puertorrique帽o ofreci贸 a sus fans, en medio de los rumores de dobles del artista.

鈥No soy fan de toda la vida ni tampoco de ahora. Me gusta el tipo. Canta realmente muy bien. Tiene un caudal de voz de la repu...madre. Zarpado. El recital me gust贸, pero el tipo no habla. No dice nada. Como a los 40 minutos dijo Buenos Aires, se ve que tard贸 en ubicarse鈥, comenz贸 su descargo Lanata.

Jorge Lanata habl贸 sobre los supuestos dobles de Luis Miguel

Adem谩s, Jorge Lanata afirm贸 que lo que genera Luis Miguel es 煤nico y que genera una verdadera marea: 鈥淭odo el mundo sab铆a todas. Era un gran coreo colectiva de 15 mil personas鈥.

Jorge Lanata opin贸 sobre los rumores de los dobles de Luis Miguel, instalados en gran parte por el editorial que Luis Ventura hizo en su ciclo de Am茅rica, y fue tajante al respecto. 鈥Yo creo que Luis Miguel, es Luis Miguel鈥, pronunci贸 el conductor de Periodismo Para Todos en su entrevista reciente en LAM.

A su vez, Lanata justific贸 los motivos por lo que ser铆a imposible que haya dobles del talentoso interprete: 鈥No hace playback, y nadie canta as铆鈥.

