Una frase que el artista lanzó hace 30 años resurgió con fuerza en las redes y muchos la consideran un presagio de esta Copa del Mundo.

La canción de Ricardo Arjona que predijo detalles del Mundial 2026: "Tiempos fuera pa' vender porquerías"

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona obtuvo una fuerte presencia en redes sociales y en los medios de comunicación tras el arranque del Mundial 2026. Usuarios en las redes sociales señalaron que el artista predijo ciertas características del campeonato en Estados Unidos, México y Canadá a través de una de sus más famosas canciones.

Se trata de “Noticiero”, una canción compuesta en 1996 en el marco del álbum “Si el Norte Fuera el Sur”, y que volvió a tomar visibilidad en el contexto mundialista.

La canción funciona como un crítica a una sociedad donde la corrupción, la injusticia, el consumo mediático y la búsqueda de espectáculo terminan desplazando los problemas de fondo. Arjona utiliza el humor, la ironía y la exageración para mostrar un mundo que parece absurdo, pero que en realidad refleja situaciones muy reales.

Embed - Ricardo Arjona - Noticiero (Cover Audio) La "predicción" de Arjona para el Mundial 2026 En este contexto, también critica la influencia de las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, haciendo referencia al consumismo desenfrenado. En este sentido, la frase que más resonó en los últimos días fue: "El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera pa’ vendernos porquerías”.

En la Copa del Mundo 2026, la FIFA implementó pausas de hidratación (cooling breaks) obligatorias de 3 minutos en ambos tiempos de los 104 partidos del torneo. No obstante, estos “cortes” que buscarían “beneficiar” a los jugadores terminan por funcionar como espacios comerciales que, claramente, obtendrán masividad por realizarse en medio de los partidos.