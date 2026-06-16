16 de junio de 2026 - 21:45

La canción de Ricardo Arjona que predijo detalles del Mundial 2026: "Tiempos fuera pa' vender porquerías"

Una frase que el artista lanzó hace 30 años resurgió con fuerza en las redes y muchos la consideran un presagio de esta Copa del Mundo.

La canción de Ricardo Arjona que predijo detalles del Mundial 2026: Tiempos fuera pa vender porquerías

La canción de Ricardo Arjona que predijo detalles del Mundial 2026: "Tiempos fuera pa' vender porquerías"

Foto:

Instagram | @ricardoarjona
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona obtuvo una fuerte presencia en redes sociales y en los medios de comunicación tras el arranque del Mundial 2026. Usuarios en las redes sociales señalaron que el artista predijo ciertas características del campeonato en Estados Unidos, México y Canadá a través de una de sus más famosas canciones.

Leé además

 Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá)

Música, cultura y diversidad en Canadá: así fue la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026

Por Redacción Deportes
¿Es o no es Shakira?: el detalle revelador que pondría fin a la teoría tras la apertura del Mundial 2026

¿Es o no es Shakira?: el detalle revelador que pondría fin a la teoría tras la apertura del Mundial 2026

Por Redacción Espectáculos

Se trata de “Noticiero”, una canción compuesta en 1996 en el marco del álbum “Si el Norte Fuera el Sur”, y que volvió a tomar visibilidad en el contexto mundialista.

La canción funciona como un crítica a una sociedad donde la corrupción, la injusticia, el consumo mediático y la búsqueda de espectáculo terminan desplazando los problemas de fondo. Arjona utiliza el humor, la ironía y la exageración para mostrar un mundo que parece absurdo, pero que en realidad refleja situaciones muy reales.

Embed - Ricardo Arjona - Noticiero (Cover Audio)

La "predicción" de Arjona para el Mundial 2026

En este contexto, también critica la influencia de las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, haciendo referencia al consumismo desenfrenado. En este sentido, la frase que más resonó en los últimos días fue: "El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera pa’ vendernos porquerías”.

En la Copa del Mundo 2026, la FIFA implementó pausas de hidratación (cooling breaks) obligatorias de 3 minutos en ambos tiempos de los 104 partidos del torneo. No obstante, estos “cortes” que buscarían “beneficiar” a los jugadores terminan por funcionar como espacios comerciales que, claramente, obtendrán masividad por realizarse en medio de los partidos.

Durante el partido inaugural México-Sudáfrica debutó la pausa de hidratación en el Mundial
Durante el partido inaugural México-Sudáfrica debutó la pausa de hidratación en el Mundial

Durante el partido inaugural México-Sudáfrica debutó la pausa de hidratación en el Mundial

Este detalle trajo a colación la frase de la canción de Arjona, la cual funcionaría como una "predicción" de las medidas actualmente implementadas en la Copa del Mundo.

Aunque se la mire directamente desde lo deportivo, la canción tiene una mirada social que no pierde vigencia después de treinta años y que, según opinan los seguidores del cantante, puede funcionar para reflexionar sobre los contextos actuales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gastón Trezeguet recibió un botón antipánico tras denunciar amenazas de muerte 

Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte en sus redes y recibió un botón antipánico

Por Redacción Espectáculos
El padre de Gaspi publicó un sentido mensaje tras la muerte de su hijo 

El impactante mensaje del padre de Gaspi tras su muerte en Brasil: "Yo creo que no fue un accidente"

Por Redacción Espectáculos
La desgarradora despedida de Juli Savioli a Gaspi

La desgarradora despedida de Juli Savioli a Gaspi tras el accidente aéreo en Brasil

Por Redacción Espectáculos
la banda mendocina televisores lanzo el videoclip de la cancion luces

La banda mendocina Televisores lanzó el videoclip de la canción "Luces"

Por Redacción Espectáculos