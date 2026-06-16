La banda mendocina Televisores lanzó el videoclip de la canción "Luces"

Televisores estrena la producción audiovisual de “Luces”, una canción íntima y emocional que refleja la evolución sonora de la banda mendocina . Ya está disponible en Youtube y las plataformas digitales.

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La canción profundiza el recorrido artístico y emocional que la banda viene construyendo en los últimos años y el inicio de una nueva etapa. El tema es el primer adelanto de su segundo álbum de estudio, un trabajo de 11 canciones que verá la luz de manera completa en septiembre de este año.

Producida por Leandro Lacerna y grabada en Underground, “Luces” encuentra a la banda explorando un sonido más atmosférico y profundo, donde las guitarras, sintetizadores a cargo de Leo Costa y climas envolventes acompañan una letra atravesada por la introspección y los vínculos humanos.

El videoclip del sencillo grabado en distintas locaciones de la Ciudad de Mendoza fue dirigido por Adrián Peralta, con guion del director creativo Agustín Porris. Los visuales estuviaron a cargo de Walter Guasco, y el sonido e iluminación de Darío Silva.

“Luces” se presenta como una nueva etapa para Televisores, reafirmando una búsqueda musical que combina melodías directas con una fuerte carga emocional. El tema invita a una mirada sobre el renacer emocional y espiritual, reflejando el encuentro de nuevos vínculos y nuevas formas de atravesar la vida y el amor.

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Con este estreno, la banda integrada por Mario Menechelli (voz), Fede Núñez (guitarra), Juan León (batería) y Nacho Muñoz (bajo) continúa consolidando un camino propio dentro de la escena independiente argentina, apostando por canciones que dialogan entre la sensibilidad pop y la energía del rock alternativo.

Sobre la banda

Televisores es una banda de rock pop de Mendoza, Argentina, formada en 2017. Desde entonces, viene recorriendo distintos escenarios de la provincia con una propuesta que fusiona la esencia del rock argentino con influencias del pop anglosajón contemporáneo.

A través de melodías directas y letras con una fuerte carga emocional, la banda construye un universo musical que busca conectar con lo espiritual, lo humano y los vínculos que atraviesan la vida cotidiana.

En su recorrido discográfico, Televisores lanzó su primer disco Conexión Celular en 2020. Luego editó los sencillos “Cristales” en 2021, “Miradas” (2023) y “María” (2024), consolidando una identidad sonora en constante evolución.

Actualmente, el grupo se encuentra en plena producción de su segundo álbum de estudio, cuyo primer lanzamiento es “Luces”.