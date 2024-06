La historia del médico argentino que fue elegido entre los 7 sabios de la humanidad en Atenas

Federico Benetti es un cirujano cardiovascular de 76 años nacido en Rosario, que fue elegido entre los 7 sabios de la humanidad en Atenas. Tiene 52 años de trayectoria en la medicina e hizo importantes aportes a su especialidad, cirugía coronaria y cardiaca.

Según informó Clarín, tiene 27 patentes de invención en USA y es el único Cirujano Cardíaco en el mundo que cuenta con 2 patentes de invención en Técnicas de Cirugía de Corazón: la de MIDCAB y XIPHOID APPROACH. Además, realizó la primera Cirugía Coronaria Ambulatoria del Mundo.

“La sensación de entrar al viejo Parlamento de Atenas fue lo más fuerte que sentí a lo largo de mi carrera. Para mí, representa un cambio de paradigma importante porque en ese lugar se inscribe la medicina en la historia de los filósofos”, comentó a Clarín.

El evento, Seven Wise Cardiac Surgeons of de Golden Decade of the 90s, fue promovido por la comunidad científica de cirujanos cardíacos griegos y dedicado a quienes dieron forma a esta especialidad en la modernidad.

Quién es Federico Benetti

Federico Benetti nació el 29 de noviembre de 1947 en Rosario, Santa Fe. Desde chico mostró interés por la medicina cardiovascular. Su padre fue el primer cirujano cardiaco que hizo una operación a corazón abierto en Argentina, en 1958.

En 1978 operó a su primer paciente en el Hospital Español de Rosario. Es considerado el padre de la cirugía con el corazón latiendo y la cirugía Cardíaca Menos Invasiva del corazón. Operó a más de 6 mil pacientes con enfermedades cardiovasculares y recibió innumerables menciones en todo el mundo.

Formó a numerosos cirujanos en todo el mundo y creó centros en 45 países. El 31 de enero de 1994 fundó la primera compañía en Silicon Valley donde desarrolló todos sus aportes.

En 1996, fundó la Sociedad Internacional de Cirugía Cardiaca Menos Invasiva (ISMICS) y en 1990, la Fundación Benetti con aportes personales con el objeto de fomentar la investigación.