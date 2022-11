La Educación será el eje de debate en el Ciclo Pilares este jueves 17

Cuando se piensa en las bases para un crecimiento sustentable, un tema que no puede evitarse es la educación. Por eso, Los Andes presentará este jueves 17/11 un encuentro con ocho especialistas sobre la temática, en el marco del ciclo “Pilares para el desarrollo sustentable de la región”. Se transmitirá por la web y el canal de YouTube de este medio a partir de las 10 horas.

La educación es un eje fundamental para toda sociedad, desde la escuela inicial hasta la formación secundaria y terciaria. Incluso, Diario Los Andes siempre ha apostado por este pilar, con iniciativas como el programa Medios en la Educación, el suplemento Tintero y las becas “Dr. Adolfo Calle” (para ayuda en el nivel secundario) y “Elvira Calle” (para nivel universitario).

Como es un tema que abarca muchas aristas, en esta ocasión se propone focalizar sobre algunos puntos con el rol de los docentes y los cambios que necesita la escuela. Además, se plantea hablar sobre política educativa y cómo la educación mantiene su vínculo con la sociedad. Finalmente, se plantea analizar nuevas herramientas educativas y el uso de tecnología en la educación, así como algunas claves para el largo plazo.

Entre los bloques, se presentarán videos con opiniones de estudiantes de secundaria sobre estas temáticas. Vale decir que el encuentro se realiza con el apoyo de Telecom Argentina, Grupo Sancor Seguros, Lorenzo Automotores y las municipalidades de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. Además, acompañan la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Coninagro, Fundación ProMendoza, Punto a Punto, Radio Mitre Mendoza y UNCuyo.

El encuentro de Educación se podrá ver a través del sitio web de Los Andes.

Quiénes disertarán sobre educación

Un invitado al encuentro es Damián Ortiz, mendocino distinguido hace una semana por el concurso “Docentes que Inspiran”, organizado por Clarín y Zurich, y donde participaron 4.000 docentes. Además de ser profesor de matemática en tres CENS con jóvenes y adultos, Ortiz tiene un canal de YouTube (“Matemáticas Positivas”) con más de 5.000 suscriptores, donde enseña de manera didáctica y con videojuegos.

“Siento que no solo se me reconoció a mí, sino que se valoró el trabajo de muchos docentes, cada uno desde su lugar. Muchas veces no se ve, no es reconocido pero yo sigo creyendo en que algo podemos hacer, algo podemos cambiar para transformar la educación de nuestro país”, comentó Ortiz. El docente será entrevistado por Néstor Sampirisi, Prosecretario de Redacción de Los Andes.

Luego, estará el panel “Educación y sociedad. En busca del eslabón perdido”, con José Thomas, Director General de Escuelas; Ana Sisti, Decana de la Facultad de Educación de la UNCuyo; y Laura Horta, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad Maza. El foco estará puesto en el vínculo entre el sistema educativo y el mundo externo, la política educativa y la formación docente. Fernando G. Toledo, editor de la sección Sociedad, moderará el espacio.

Acto seguido, comenzará otro panel: “Nuevas generaciones: nuevas formas de educar”, con María Cristina Mendoza, directora ejecutiva de Júnior Achievement Mendoza; Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de Universidad Católica de Cuyo; y Augusto Bernasconi, presidente de la fundación Alquimia Creativa. Los cambios tras la pandemia y el auge de las habilidades blandas serán algunos subtemas en esta mesa moderada por Alejandra Vargas, Gestora de contenidos orientados a la calidad de Los Andes.

Finalmente, se planteará una entrevista individual de Fernando G. Toledo con Mariano Narodowski, académico, docente, pedagogo e investigador. El autor de libros como “El colapso de la educación”, presentará un diagnóstico sobre la educación hoy en Argentina, la incidencia de la pobreza económica, la política educativa y puntos clave para un plan de educación a diez años.

Este es el tercer encuentro del ciclo Pilares de Los Andes, luego de que en septiembre se debatió sobre Innovación y Talento, y en octubre sobre Matriz Productiva. En diciembre se analizará el pilar Calidad Institucional y luego se continuará en febrero de 2023. Se puede conocer más sobre el ciclo en la web www.losandes.com.ar/pilares/.