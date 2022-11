Más de la mitad de los docentes no cree que el secundario prepare para el trabajo

La Dirección General de Escuelas (DGE) encaró una suerte de auditoría interna y de consulta a sus actores para establecer cuál es la percepción de lo que se enseña y se estudia en las aulas del Nivel Medio, tanto en la escuela pública, como en las de gestión privada. Los resultados arrojaron que casi la mitad de los encuestados considera que la escuela secundaria responde a las demandas de la sociedad actual. Pero los docentes tienen una visión crítica en algunos aspectos: casi 60% de los que participaron cree que la formación que se imparte no prepara a los chicos para el mundo del trabajo.

Otro de los aspectos que surge es que la clave para mejorar la secundaria es brindar mejores condiciones laborales para los docentes y cambios en la currícula.

La encuesta, que es realizada en conjunto con el Cippec, no representa el universo total sino que es una muestra y se espera que se sumen más maestros, alumnos y padres para la elaboración de un documento.

Sobre si la secundaria está a la altura de las demandas de la sociedad actual, 45% de los docentes consultados respondió afirmativamente, pero la otra mitad - de más de 3.000 respuestas de los equipos docentes- cree que no. El 57% de los estudiantes respondió favorablemente, el 34% no está conforme y el 64% de los padres mostró satisfacción en este aspecto.

En segundo lugar, el cuestionario abordó el eje de si la escuela secundaria responde a los intereses y las necesidades de los estudiantes: en este caso los datos que se observan es que 45% de los profesores consultados considera que sí, mientras que 55% está en desacuerdo. En tanto, 44% de los jóvenes aseguró que la enseñanza responde a sus intereses y a sus demandas y 15% está muy conforme. Pero 28% está en desacuerdo y 13% está muy en desacuerdo.

De los padres que participaron- 7.180 en total- 48% sostuvo que sí hay un correlato entre los contenidos y los intereses de los chicos, mientras que 27% está en desacuerdo, 13% muy en desacuerdo y 12% muy de acuerdo.

Otra de las preguntas que se hicieron en este estudio fue si la escuela secundaria brinda los conocimientos y capacidades necesarias para continuar estudios superiores: para 36% de los docentes sí lo hace, mientras que 38% cree que no, 19% está muy en desacuerdo y 7% muy de seguro de que sí se cumple esta función. Asi, cerca de 60% de los docentes considera que la escuela secundaria no prepara a los estudiantes para continuar estudios superiores e ingresar al mundo del trabajo.

Al trasladar la pregunta a los estudiantes: 47% dijo que sí, mientras que 18% lo desestimó, 13% está muy en desacuerdo y 22% muy de acuerdo.

Para las familias 45% dijo que el secundario sirve para llegar preparado a la universidad, 23% no cree lo mismo, 15% está muy en desacuerdo y 17% está muy de acuerdo con esta afirmación.

Otro de los ejes del cuestionario hace foco en la preparación de la enseñanza media para el trabajo. En este punto sólo 35% de los docentes respondió que sí, mientras que 41% no lo ve de esa manera, 17% está muy en desacuerdo que se cumpla con esta meta y 7% muy de acuerdo.

Del total de los alumnos que respondieron a este disparador, 44% respondió que sí, 22% no está conforme, 15% está muy en desacuerdo y 20% muy de acuerdo. En síntesis, hay una satisfacción de 64%.

La mitad de los padres, en tanto, opinó que el secundario brinda herramientas para el trabajo. Mientras que 34% dijo que lo consideraba insuficiente.

Voces docentes

El director del colegio José Vicente Zapata, Claudio Peña, admitió que no se sorprendió por la reacción de los docentes, ya que palpa a diario los aspectos que hay que mejorar por el contacto con el mundo empresarial con el cual se trabaja para las prácticas profesionalizantes y por el acompañamiento y escucha a sus alumnos.

“Es muy bueno lo que está surgiendo de esta encuesta, lo veo con una óptica optimista para que el año que viene empecemos a introducir cambios en la currícula, sobre todo por lo dinámico que es el mercado de trabajo, como las exigencias de la vida de la universidad”, consideró el titular de la Asociación Profesional del Directores de Educación Media de Mendoza (Aprodeme).

Uno de los docentes destacados por su labor en innovación -ganador de Docentes que Inspiran del 2022- por enseñar matemáticas a través de un canal de Youtube, Damián Ortiz, coincidió con la mayoría de sus pares. “Hoy la enseñanza media no está brindando las herramientas para que nuestros estudiantes puedan tener un desarrollo y una autonomía para buscar lo que los apasiona, para buscar la vocación y sobre todo que puedan descubrir por sí mismos. Seguramente tenemos tremendos médicos potenciales, futuros ingenieros pero no estamos pudiendo impulsarlos en todo esto, muchas veces centrados en cumplir con los requerimientos curriculares”, dijo.

Del estudio se desprende que el 66% de los docentes encuestados está a favor de modificar el régimen académico y la evaluación y acreditación de los contenidos y que haya otras propuestas para la promoción del año escolar.

La mirada de la DGE

El director de Nivel Medio, Emilio Moreno, analizó que en su mayoría hay un buen diagnóstico de lo que ofrece el secundario actual y prevalece una visión crítica de los docentes por sobre la de los alumnos y padres, “porque tienen una mirada más amplia de los procesos educativos como de las metodologías”.

“Todas las respuestas nos ayudan a aproximarnos a lo que hay que corregir y hacia dónde debemos ir con las transformaciones. Nuestros docentes ponen el foco por ejemplo en las desventajas que provoca el ausentismo escolar, algo que muchas veces no es ponderado por los padres como debiera”, consideró.

El proceso de consulta en los más de 300 secundarios públicos y privados cerrará esta semana y la idea es elaborar un documento que será el disparador para elaborar proyectos que mejoren el servicio educativo.

El SUTE reclama espacios de reflexión

La secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Carina Sedano, cuestionó la metodología de la DGE de relevar las opiniones de la comunidad educativa.

“Los profes nos dicen que están fuera de contexto, que se bajan encuestas que no responden a las necesidades de cada institución y por otro lado no están teniendo nuestros docentes espacios de reflexión y trabajo sobre el perfil del egresado o las problemáticas comunes que tienen con sus estudiantes”, cuestionó.

Por último, diferenció lo que es preparar a un estudiante para el mundo laboral o para la universidad o “como sujeto de derecho”.

“La escuela debe preparar a los estudiantes como sujeto de derecho, que puedan tener una proyección hacia el futuro y ayudarlos a sortear los problemas de hoy. Estamos notando que hay deserción escolar porque hay alumnos que no pueden afrontar el pasaje del colectivo o no tienen zapatillas para ir a la escuela. Garantizar la igualdad de oportunidades y que nuestros chicos puedan elegir qué hacer cuando salgan de la escuela secundaria es la función de la escuela, no sólo el mundo del trabajo”, argumentó.

Última consulta

Frente a la consulta de qué cuestiones debe priorizar la secundaria para lograr una mejora integral, 79% de los docentes aseguró que son sus condiciones laborales, mientras que las familias lo señalaron en 24% de las respuestas. Además, apuntaron al equipamiento y la conectividad en las escuelas 56% de los profesores y 38% de las familias. La infraestructura escolar es el tercero de los aspectos a mejorar. Así lo entiende 42% de los profesores y 19% de los padres.