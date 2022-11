Profesor de matemática mendocino es el docente inspirador del año

Todos tenemos alguna profesora o algún maestro que nos marcó y que siempre recordamos. El concurso “Docentes que inspiran”, organizado por Clarín & Zurich, busca reconocer a ese docente especial e invita a celebrar la educación de calidad.

En esta oportunidad, el ganador luego de una serie de instancias resultó ser un mendocino: Damián Ortiz, que enseña matemática de una manera didáctica y moderna a través de su canal de YouTube y de juegos.

Damián Ortiz, durante la entrega de la distinción que se realizó anoche.

“Cuando recibí la noticia me emocioné muchísimo, no lo podía creer. Estoy muy feliz y agradecido a Dios y a mí familia por acompañarme en todo momento y al concurso por darme la oportunidad de ser el ganador frente a un jurado tan destacado y prestigioso”, dijo Damián, en diálogo con Los Andes.

Al momento de inscribirse, a mediados de junio, lo vio como algo inalcanzable para ganar ya que era la primera vez que se anotaba en un certamen de estas características. Además, se dirimía nada menos que con 4000 docentes de todo el país.

“Sin embargo me pareció muy importante que se pueda visibilizar la importancia de la educación de jóvenes y adultos, el trabajo que realizamos día a día a con ellos y, además, poder mostrar mí Canal de Youtube: Matemáticas Positivas, que surgió un tiempo antes de la pandemia y que después comenzó a crecer de una manera increíble”, recordó. Actualmente tiene casi 5.000 subscriptores y más de 500.000 visualizaciones.

En ese canal Damián intenta mostrar una forma diferente de enseñar matemática. Lo hace a través del juego, es decir, a través del Fortnite, Stumble Guys, Fifa, entre otros.

“Son juegos y aplicaciones donde podemos enseñar de una manera creativa y divertida esta materia que a los chicos tanto les cuesta”, manifestó el ganador, para agregar: “Además me pareció importante también poder romper un poco los mitos y estigmas de que el adulto mayor no puede aprender interactuando con los videojuegos”.

Damián atravesó distintas instancias. Primero quedó entre los 23 mejores docentes y luego entre los seis finalistas.

Y hubo otro dato no menor: entre los últimos seis también quedó otro mendocino destacado en las aulas: se trata de Cristian Montenegro, que vuelca toda su vocación en escuelas especiales y logró integrar la tecnología con la discapacidad.

Anoche, los seis representantes escucharon atentos la voz que mencionaría al ganador.

“Estoy feliz de que mi historia y mi trabajo se puedan conocer. Siento que no solo se me reconoció a mí, sino que se valoró el trabajo de muchos docentes, cada uno desde su lugar. Muchas veces no se ve, no es reconocido pero yo sigo creyendo en que algo podemos hacer, algo podemos cambiar para transformar la educación de nuestro país”, subrayó.

En el concurso, Damián representó la importancia de la modalidad Jóvenes y Adultos a través del CENS 3-500 “Pr. Anselmo Morales”, que está ubicado en Maipú, donde trabajó durante 12 años. Fue allí, precisamente, donde comenzó a trabajar apenas se recibió de profesor de matemática en el año 2010.

Actualmente da clases en el CENS 3-437 “Prof Dante Bufano”, en Luján de Cuyo; en el CENS 3-458 “Dr. Aníbal Aubone” y CENS 3-406 “Dr. Enrique Gaviola”, ambos ubicados en Capital. Hasta hace muy poco tiempo trabajó en la Esc 4-039 Cruz de Piedra, técnica en Madera y Muebles, ubicada en Cruz de Piedra, Maipú.

“Una parte del premio la destinaré a juegos didácticos en las escuelas donde trabajo, también trataré de cambiar mi computadora y mejoraré el equipamiento para mis grabaciones, edición y transmisión de mi canal de YouTube. Otra parte será para pagar deudas”, señaló riendo.

El premio mayor se lleva 1 millón de pesos, mientras que las dos menciones, 500 mil pesos cada una. Estas quedaron en manos de Marcelo Ranzoni, un profesor de una escuela técnica de CABA y Miguel Mascaro, que da clases en una escuela agropecuaria de Goyena, en la provincia de Buenos Aires.

Quién es

Damián tiene 36 años, reside en Ciudad, está casado y es papá de un bebé. Resultó seleccionado entre 4.000 postulantes de todo el país como resultado de varios proyectos innovadores que implementa en el aula, incluso antes de la virtualidad que nació con la pandemia.

Entre esas iniciativas figura un canal de YouTube denominado “Matemáticas Positivas”. En síntesis, Damián es un “profe youtuber”.

También organizó un programa a través de la FM 103.3 Radio El Camino, donde ofició de conductor, para que sus explicaciones llegaran a gente adulta o sin adecuado acceso tecnológico.

Su accionar no termina allí: es operador educativo en temas de prevención de adicciones y suele participar activamente de charlas y capacitaciones sobre acoso escolar y otras problemáticas que se registran en el ámbito escolar.

Finalmente, impulsa torneos de ajedrez y promueve otros entretenimientos y juegos didácticos como estrategia educativa para salir de la rutina y de lo convencional.

“Nunca había pensado en inscribirme, pero me alentó una docente, Carmen Laffont, que también fue semifinalista el año pasado y aquí estoy, con muchas expectativas”, había contado a Los Andes el pasado 7 de agosto, para definirse como un docente que intenta motivar y trabajar las emociones en el aula.

Se recibió de profesor de Matemática hace 12 años en la Escuela Normal y actualmente está cursando la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), carrera que cumple a distancia.

Buena parte de su trayectoria la realizó en distintos CENS, es decir, escuelas para adultos.

“Antes de la pandemia los estudiantes del CENS de Maipú me pidieron si podía grabar mis clases, algo que me pareció novedoso. Accedí pese a que no tenía mucha experiencia y así, con el tiempo, surgió en canal de YouTube que empezaron a ver en otros países y a replicarlo en varios lugares”, relata Damián, para agregar que, sin querer (porque por entonces la pandemia estaba lejos) resultó un “adelantado”.