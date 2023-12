Ciclo Pilares: ¿en qué invertir en tiempo turbulentos?

En medio de la incertidumbre económica que caracteriza a Argentina, el economista, director de la empresa de educación financiera Estudinero.net y autor de los libros, Nicolás Litvinoff, ofreció consejos a inversores y pequeños ahorristas.

Ante el cambio de gobierno, el economista aconsejó a los inversores transferir fondos a cuentas bancarias y considerar opciones como el dólar MEP o cauciones bursátiles. En relación con la inflación, Litvinoff propone la inversión a largo plazo en acciones como estrategia para vencerla. Destaca: “En el largo plazo, las acciones le ganan a la inflación en general”. Recomienda diversificar entre las principales empresas del MERVAL.

¿Qué tener en cuentra sobre los Cedears?

Respecto a los Cedears, Nicolás advierte contra la percepción errónea de que equivalen a dolarizarse. En sus palabras: “Ojo con los Cedears, porque a no ser que invierta de manera diversificada, de un índice americano, de un ITF, y ahí sí estas diversificado con una sola operación, ahí sí podríamos decir que podría servir contra la inflación argentina, pero también pensarlo en el largo plazo”.

En relación con el aguinaldo, Litvinoff sugirió adelantar consumo corriente como estrategia inteligente: “La mejor inversión es el adelanto de consumo corriente. Eso es planificar bien, tener un espacio físico en la casa para poder almacenar, tanto sea insumos que tienen que ver con la higiene personal, la higiene de la casa también, alimentos no perecederos o que tengan una fecha de vencimiento bastante extensa”.

Litvinoff también aborda errores comunes de inversores principiantes: “El principal error siempre tiene que ver con no invertir en la educación financiera propia, no educarse, no leer”. Advierte sobre “gurús” financieros en redes sociales, subrayando: “Siempre cuando veas que alguien te está recomendando invertir en algún lugar, indirectamente o directamente esa persona va a tener algún beneficio por tu inversión.”

El especialista enfatizó que para quienes quieran invertir lo más importes es: “Capacitarse, formarse, educarse y siempre invertir teniendo en cuenta el contexto de tasas de interés, el riesgo inherente que uno está dispuesto a asumir son hoy en día consejos que hay que seguir sí o sí para mantener la salud financiera”.

