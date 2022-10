Imputaron a familiares de la futbolista Juliana Gómez tras la golpiza al dirigente de Argentino de Merlo

Luego del ataque hacia Ricardo Ernesto López (75), quien murió en el Hospital de Baradero mientras estaba recuperándose de las heridas que sufrió en un accidente de tránsito, el fiscal Vicente Gómez imputó por lesiones y resistencia a la autoridad a familiares de la jugadora fallecida de Argentino de Merlo Juliana Gómez.

Esta mañana se conoció el dato más relevante del caso: el resultado de la autopsia. Los forenses determinaron que López murió por un paro cardiorespiratorio producto de una infección pulmonar. Ahora se realizarán peritajes médicos complementarios para determinar si las heridas producidas por los golpes influyeron en el desenlace mortal.

Por lo pronto, el fiscal Gómez indicó que los tres familiares acusados continuarán siendo investigados. “Se determinará el carácter de las lesiones con la pericia médica complementaria”, explicó el funcionario.

Esta mañana se conoció un video donde se ve a varios integrantes de la familia tomar justicia por mano propia al propinarle una feroz paliza al dirigente del club mientras este se encontraba internado.

Dolor por la muerte de Juliana Gómez. Foto: Archivo

Fue tal la violencia y la cantidad de golpes que lograron tirarlo de la cama en la que se recuperaba después del accidente automovilístico.

“Cuando está en observación, a medianoche, la familia llegó y algunas personas agredieron a mi papá. Le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza. Después el médico me dio las pertenencias y me dijo ‘tu papá está consciente’. Me reconoció, hablamos, me relató todo esto que les estoy contando”, dijo el hijo de López en diálogo con TN.

El accidente que desencadenó la doble tragedia que enluta al club de Merlo, ocurrió el sábado 8 de octubre a la altura del kilómetro 129, en la localidad bonaerense de Alsina. Allí, la futbolista perdió la vida cuando volvía de disputar un partido con su equipo ante Atlético de Rafaela, en Santa Fe.