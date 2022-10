Amiguera y comprometida, así era “Lulú” Masman, la alumna de la UNCuyo fallecida tras el vuelco en El Challao

“Lulú será irreemplazable. No es fácil encontrar gente con un corazón tan enorme, comprometido, solidario… Fui afortunada de haber sido su amiga, de haber coincidido en la secundaria y de haber protagonizado juntas miles de anécdotas”. Todavía conmocionada por la trágica noticia de la muerte de Lucía Masman, de 20 años, Magalí Cortés pintó a la joven de cuerpo entero con hermosas palabras.

Lo hizo ayer, en diálogo con Los Andes, minutos después de haber visitado a la mamá de la víctima para gestionar alguna colaboración destinada al sepelio. “Están en shock, creo que aún no caen. Estuve un ratito y me agradecieron la visita. Es una familia de clase media que está sufriendo un golpe tremendo y que, además, no les debe resultar fácil reunir el dinero que cuesta un velatorio”, sostuvo Magalí.

Hija de Carolina, ama de casa, y de Jorge, trabajador del rubro del petróleo, Lucía vivía en Godoy Cruz y tenía seis hermanos: Facundo, Matías, Máximo, Angela, Ailín y Rocío. Desde muy pequeña soñaba estudiar Economía y así fue como apenas egresó de la secundaria en 2020 se anotó en la UNCuyo.

Foto: Mariana Villa / Los Andes

“Lulú” y Magalí se habían hecho amigas en la escuela 4-036 Raúl Scalabrini Ortíz y junto con Rodrigo, Lucas y Maxi conformaban un grupo indestructible. Ya en la facultad, siempre con sus ideales, se incorporó muy pronto en un partido político donde había llegado a ser fiscal de mesa.

“Ella era así, la vida no le resultaba indiferente, siempre estaba para todo el mundo y la facultad se había convertido en un lugar perfecto para ella”, detalló.

Al egresar de la secundaria cada uno fue haciendo distintos caminos, aunque siempre estuvieron en contacto. “Estamos todavía conmocionados, sin poder entender por qué tiene que morir la gente buena, la que tiene sueños y proyectos”, cuestionó Magalí.

También desde Málaga, España, su prima Eliana Barrionuevo recibió con profunda tristeza la noticia de la partida de su compañera de andanzas en la infancia. “Logró lo que tanto anhelaba, entrar a la universidad. Era una chica alegre buena persona, inocente. No dejan de llegarme mensajes de toda la gente que la adoraba”, señala, vía Facebook.

También en esa red social se expresó otra de sus primas, Rocío Goroso, quien escribió palabras muy sentidas con una hermosa imagen de Lucía comiendo pochoclos. “Abanderada desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, amante de los libros, de la vida… Fue querida por todo aquel que la conocía, tenía esa luz que contagiaba, tenía el don de hacer sonreír”, señaló.

“Es a ella a quien hoy despido terrenalmente; a quien siempre voy a tener presente en mi vida y en mi corazón”, agregó, para dirigirse a “Lulú”: “Nunca te voy a olvidar, siempre voy a recordarte como fuiste, risueña buena, tan buena… Descansá en paz, prima, amiga, hermana”.

Lucía murió en la madrugada de este miércoles en el hospital Central, donde estaba internada desde el lunes, luego de volcar en la camioneta que iba junto a otros 14 jóvenes en El Challao. Fue luego de una salida de trekking organizada por la UNCuyo, donde la joven era alumna de la Facultad de Ciencias Económicas.

“La actividad finalmente se suspendió por mal tiempo y su mamá no sabe bien cómo fue que subió a la camioneta. Ese día se fue de su casa como cualquier otro”, dijo su amiga Magalí.

Valeria Goroso, tía de Lucía, confirmó en declaraciones periodísticas que el deceso se produjo alrededor de la 1 de este miércoles, a las pocas horas que su padre llegó desde la provincia de Salta.

Lucía Masman ingresó al Central en la tarde del lunes, donde llegó en muy grave estado con fracturas en las costillas y en un brazo, lesiones cerebrales y hemorragia interna. Había sido operada y estaba intubada.

El grupo iba a subir el cerro Arco pero decidieron retornar por la amenaza de tormenta del lunes. Había sido planeado como un paseo a la Quebrada del Durazno, como parte de las actividades deportivas obligatorias de la Universidad Nacional de Cuyo. El grupo de 16 jóvenes, entre estudiantes y coordinadores, llegó al piedemonte mendocino, pero la amenaza de lluvia y granizo obligó a suspender la caminata.

Lucía cuando egresó del secundario. Su mamá la acompañó, como siempre. Foto: gentileza

Decidieron volver todos a bordo de una camioneta doble cabina conducida por una joven de 19 años. De esa manera, algunos viajaban en el interior del vehículo y otros en la caja.

Quince personas sufrieron heridas. Dos estudiantes están internados en terapia intensiva, Kevin Morales, de 26 años y Julieta Mence, de 21. Mientras tanto, María Eugenia Di Silvestro, de 32 años, permanece intubada, tiene fractura de cráneo, y no ha requerido intervención quirúrgica de urgencia.

La despedida de “Lulú” comenzó al mediodía de ayer en la cochería San Vicente.

Protesta en la rotonda de la UNCuyo

Hoy jueves, en tanto, entre las 12 y las 16, se anunció una protesta en la rotonda de la UNCuyo “por el mal accionar de la institución frente al accidente acontecido el lunes 17 con estudiantes que participaban de la saluda de actividad saludable obligatoria”.

Según comentaron los organizadores, dichas salidas son cubiertas por el seguro, aunque no el trayecto de ida y regreso. “Hay muchísimos lugares más cercanos para proponer y menos peligrosos, como el parque San Martín o el Cerro de la Gloria. La universidad tiene su cuota de responsabilidad”, dijo una estudiante.