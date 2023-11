Guaymallén tendrá reina de la Vendimia en 2024 pero evaluará el criterio de elección

El año pasado, el sistema de elección de “la representante” vendimial de Guaymallén despertó críticas y medidas judiciales, por lo que el municipio se vio obligado a restablecer el festejo clásico, aunque continúan los deseos de modificar el criterio de selección de la reina. “Se acabaron los desfiles de belleza”, sentenció el intendente Marcelino Iglesias durante el desarrollo de las fiestas vendimiales. Y, según anticipó, el jefe comunal electo, Marcos Calvente, continuará con el legado y con ideas de cambios en el certamen.

“Yo quiero repasar el sistema de elección de la reina y, si hay margen de maniobra, alejarnos del formato de concurso de belleza, pero es ajeno a la voluntad que yo tenga y eso depende de lo que se pueda resolver”, apuntó Calvente a diario Los Andes.

El año pasado, Guaymallén fue el único departamento de la provincia que se animó a dejar sin efecto el concurso que lleva 80 años de tradición, al argumentar que el evento “cosificaba a las mujeres”, una discusión que ya había comenzado en 2021. Ante la negativa, instauraron un sistema de elección de la “representante” de Guaymallén, tal como la denominó el municipio, que despertó críticas desde diversos sectores, entre ellos, de la Comisión de Reinas del departamento.

Sin embargo, un fallo judicial obligó al departamento a tener representación vendimial y el certamen se realizó igual, pero con un inédito sistema de votación virtual, donde no se difundieron imágenes de las aspirantes ni tampoco sus identidades. Constó de una votación exprés en el sitio web del municipio, donde se debía elegir entre las frases de cada una de las candidatas, en un lapso de 24 horas.

“A partir de ahora empezaremos a analizar, cómo se va a desarrollar el festejo. En estos días estamos todavía reconfigurando equipos y organigramas, así que va a demorar unos días más en llegar a una decisión”, apuntó el intendente electo. Y agregó: “La Justicia resolvió derogar la ordenanza vigente y la anterior sigue recobrando vigencia, por lo que se restablece el festejo vendimial clásico en Guaymallén”.

Calvente continuará con ideas de cambios en el certamen. | Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El año pasado, la intendencia decidió que la elegida no utilizara los atributos reales, por lo tanto asumió sin corona ni cetro pero se le entregó una banda con el nombre del municipio y fue designada representante de Guaymallén, excluyendo la palabra reina. Respecto a los futuros festejos en el departamento, es probable que sí se haga entrega de los atributos reales. “Yo creo que, justamente, esa situación es una de las cosas que trata de preservar la ley y que hace al patrimonio cultural, por lo tanto no pueden ser alteradas. Lamentablemente, no hay mucho margen y es ajeno a mi decisión”, admitió Calvente.

“Según lo que plantearon desde la Justicia, ‘la Vendimia es un patrimonio intangible cultural en todas sus dimensiones’, mi interpretación personal es que cualquier alteración en torno a la Vendimia es una discusión a nivel provincial y hay poco margen de maniobra en los municipios”, destacó el sucesor de Marcelino Iglesias.

Ordenanza municipal y fallo judicial

El debate por la elección de la reina departamental no es algo nuevo. La discusión comenzó en marzo de 2021. Sin embargo, recién el año pasado el Concejo Deliberante de Guaymallén decidió prohibir la organización por parte del municipio de elecciones de reinas de belleza, entre ellas, la de la Vendimia.

La determinación se judicializó y a fines de enero la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró que la ordenanza no es constitucional, por lo cual esa comuna deberá continuar con la tradición y escoger una nueva soberana.

Finalmente, la comuna que dirigía el radical Marcelino Iglesias “coronó” a Natalia Mercery, de 35 años, mamá de tres chicos, cantante y gestora de proyectos solidarios, un perfil disruptivo para muchos mendocinos. La identidad de la ganadora recién se supo en la noche del viernes, durante la fiesta del municipio. Luego, compitió por el cetro nacional en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, junto a las candidatas de los 18 municipios provinciales.

Indefiniciones en el cronograma

Guaymallén no es el único que atraviesa dificultades e indefiniciones. En otros ocho departamentos aseguran que no tienen mayores novedades sobre su cronograma vendimial. Algunos no han definido la fecha de la fiesta departamental, mientras que Tupungato, San Carlos y La Paz directamente no harán fiestas distritales.

El recambio de autoridades tras las elecciones y la reducción de costos por el contexto económico es lo que ha llevado a la falta de avances en este sentido. Es lo que argumentan en los municipios donde explican que será la próxima gestión la que defina el cronograma y, por lo tanto, lo más probable es que no haya novedades hasta después del 10 diciembre, cuando asuman. “Este año será austero por la economía complicada”, admitieron en algunas comunas.