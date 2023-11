Marcos Calvente: “Hay que homogeneizar todos los trámites de construcción privada en el Gran Mendoza”

Marcos Calvente se prepara para suceder a Marcelino Iglesias como intendente en Guaymallén, después del triunfo cómodo que logró en septiembre. Los vecinos eligieron una tercera gestión de Cambia Mendoza y el ingeniero pasará de conducir la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a ocupar el sillón municipal para tomar sus propias decisiones en el departamento más poblado.

Mientras tanto en su oficina, donde recibió a Los Andes, se observan mapas y se esbozan ideas para poner en marcha desde diciembre. Una de ellas es mejorar el tránsito para cruzar el Acceso Este con un ambicioso plan de dos nuevos cruces. También asegura que apunta a tener un municipio más eficiente y a homogeneizar criterios con el resto del área metropolitana para la construcción. No esconde su enojo por la coparticipación pero entiende el criterio de la Provincia. Además asegura que la fiesta departamental de la Vendimia volverá a ser como antes pero puede haber cambios en el método de elección de la reina.

- Ha participado de las dos gestiones de Marcelino, ¿qué impronta propia tendrá su gobierno?

Yo tengo un compromiso muy grande y el objetivo de que Guaymallén pase a ser la gestión municipal más moderna. Estoy seguro que si logramos darle esa característica, vamos a poder dar un par de pasos más en la eficiencia del Estado. Hablar de modernización no es digitalizarlo, lo veo mucho más profundo. Hay que revisar todos los procedimientos administrativos. ¿Es necesario que un trámite se resuelva con 40 pasos? Puede que con 5 pasos se cumpla el rol de policía que tiene que tener el municipio para tal trámite. Pero antes de eso hay que hacer otra cosa. El marco legal nos dice cómo nos tenemos que mover y hay ordenanzas que tienen 60 años de antigüedad. Fueron bien pensadas en su momento, pero las condiciones han cambiado. Hay que actualizar el plexo jurídico y de esa manera se pueden acortar los procedimientos, y agregar la tecnología. Se trata de eficiencia e inteligencia.

-¿Qué plan de ordenamiento territorial tiene Guaymallén, considerando que es un municipio más chico que el resto pero con mucha población y también un cordón productivo?

-Recientemente aprobamos nuestro plan y contemplamos que en la zona urbana hay algunos vacíos, unos terrenos que todavía no están urbanizados. Pero se trata de un sector que ya tiene servicios, como agua, cloaca, gas y electricidad. También hay escuelas, centros médicos y policías. Apuntamos a cubrir estos espacios vacíos y llevar población allí. Intentamos que a la presión que tiene la zona rural del municipio, darle una oferta para consolidar a la población en los lugares donde ya hay servicios. Y hay otros sectores, por ejemplo el aledaño al Parque del Acceso Este, dónde me gustaría habilitar mayor crecimiento en altura y concentrar toda una zona de edificios en ese sector. Aparte tengo en mente en San José y Villa Nueva, ver si se puede trabajar en un distrito de estudiantes, donde se permita construir residencias y de esa manera adaptar los factores de ocupación y requerimientos de estacionamiento a esta situación. Con el troncal en el carril Godoy Cruz, que lleva derecho a la UNCuyo, es una zona que se puede potenciar para ese público.

Marcos Calvente, el intendente electo de Guaymallén por Cambia Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Qué tiene pensado el municipio para acelerar los tiempos de aprobación de las obras privadas?

-Venimos trabajando hace meses de manera interrelacionada con municipios del área metropolitana y el Ministerio de Infraestructura en un Código de Construcciones unificado. Esa es la primera medida. Se deberían agilizar y homogeneizar todos los trámites en el Gran Mendoza. Definir qué cantidad de inspecciones son necesarias para levantar una casa, qué es lo que se va a controlar en cada una de esas inspecciones, ya sea arquitectura o instalaciones, y generar un check list con los puntos necesarios pero que todos revisen lo mismo.

-Eso garantiza que la obra privada no se vaya a otro departamento…

-Exactamente y genera condiciones homogéneas. Entonces, sí se logra eso, los emprendedores se van a dejar de ir a tal lugar porque son más flexibles. Ejercer el rol de policía de la construcción tiene que ver con que el municipio defienda los intereses del propietario y garantice el funcionamiento y la seguridad. No tiene ningún sentido que desde el Cacique Guaymallén al Este haya un determinado requisito y que desde el otro lado haya uno distinto. Aparte propongo que todos los municipios del área metropolitana trabajen con un sistema de gestión digital idéntico. Para que los propietarios y los técnicos conozcan el mismo lenguaje y revisen el estado de su trámite de la misma manera. Hoy las caratulas de los planos son distintos en todos los departamentos. Tenemos que lograr que esa demora sea la misma y poca en todos lados. Los trámites deben ser expeditos para que la plata de la gente no pierda valor.

-¿Qué planes tiene para mejorar el tránsito en Guaymallén?

-El plan principal es una intervención que pretendo hacer en el Acceso Este para resolver el conflicto que hay en calle Arenales, que es insoportable y data de hace 20 años. La solución de fondo es hacer una ingeniería integral que contemple dos cruces más de Norte a Sur. El de la calle Urquiza y un cruce que vincule la calle Azcuénaga con Avellaneda. Es un proyecto preliminar y visualizo dos opciones. Una es levantar el Acceso para que estos dos cruces sean a bajo nivel, o bien generar cruces completamente a nivel con rotondas y semáforos. Algo parecido a lo que hay en Costanera. Esto tiene la ventaja de ser más barato y también se reduce la velocidad en que se transita, en una zona con mucha siniestralidad. Además, hay que darles un correcto funcionamiento a las colectoras, con infraestructura para llevar el transporte público. Y sí se habilita la Variante Palmira, ya no transitará el transporte pesado y se mejorará toda la situación.

- ¿Sería una obra con fondos provinciales?

-Es una obra que tendrá un costo oneroso y es imposible que el municipio lo enfrente. Todavía no está definido. Me estoy tomando una atribución porque el Acceso es jurisdicción de Vialidad Nacional. Cuando esté la Variante Palmira, la jurisdicción se irá hacia esa autopista, porque será el nuevo Corredor Bioceánico. Y desde ese lugar hasta aquí, será potestad de Vialidad provincial. Entonces tendré que hablar con la Provincia y no con Nación. Yo tengo buena relación con la Nación, pero si presento el proyecto, se demoran dos años de circuito hasta la aprobación.

Marcos Calvente, el intendente electo de Guaymallén por Cambia Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Y qué obras dependen de la Nación actualmente en Guaymallén?

-Tenemos en gestión algunas intervenciones que hay que hacer en estructuras hidráulicas como el Canal Pescara. En las lluvias de verano se cruzan algunos troncos y a veces se taponean los puentes y se genera inundación. Presentamos el proyecto a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para firmar un convenio de financiamiento y que nos ayuden con esa obra. Está valuada en 2.500 millones de pesos, sin redeterminaciones de precios.

- ¿Esa es la obra principal que gestionan con la Nación entonces?

-Exactamente. La última había sido el cambio de redes del barrio Santa Ana.

- Guaymallén va a perder 615 millones con la nueva redistribución de la coparticipación, ¿cómo lo tomaron y cómo los afecta en el presupuesto?

-Lo tomé mal, claramente. Guaymallén ya era el último de los municipios en el ranking de los que reciben plata pér capita. Ahora, más aún. Pero aparte el presupuesto se ve afectado por la decisión de Massa con Ganancias, porque es un impuesto coparticipable. Al modificar el mínimo imponible hace que la Provincia deje de percibir 45 mil millones de pesos menos y de allí venían $1.500 millones a nosotros. A esos 615 millones, se les suma esas percepciones. El impacto ha sido fuerte.

- ¿Tuvo algún tipo de discusión con la Provincia?

-Cuando salió por los medios, tuve una interacción con el Ministerio de Hacienda para verlo. Pero todavía en lo preliminar de los datos, no se sabe cuál va a ser el daño a las arcas del municipio. Fui a instruirme sobre cuál era la decisión y el presupuesto enviado a la Legislatura. Incluso no ha sido aprobado y puede ocurrir que lo que se envía, en el ámbito legislativo se modifica.

- ¿Los legisladores de Guaymallén van a defender que no haya una quita tan fuerte?

-Puede que sí o no. La decisión ha sido criteriosa. No hubo mala fe. En vez de usar para la repartición los datos del 2010 actualizados a través de una metodología, se usan los datos provisorios del 2022 y por eso nos vemos perjudicados. Está relacionado al censo y el crecimiento poblacional versus las proyecciones. Tampoco es que Luján haya crecido mucho y Guaymallén, no. Los dos departamentos lo hicieron. Pasa que estaban mal hechas las proyecciones en 2010. Es una cuestión estadística, que al elegir ese nuevo criterio, nos saca recursos.

- ¿Cómo se va a desarrollar la Vendimia departamental y cuál será el criterio de elección de la reina?

Como la Justicia ya se expidió con respecto a la ordenanza y fue derogada, la que está vigente es la anterior y todo debiera ser igual que antes. En términos generales la fiesta volverá a ser cómo se ha dado tradicionalmente, salvo que se pueda discutir el método de selección o votación de la reina o representante. Es una definición técnico-jurídica que me la tienen que dar nuestros abogados y puede haber un marco de maniobra. Es algo que hasta el día de hoy no tengo definido porque primero quiero ver cómo queda el equipo jurídico y en función de eso, empezar a trabajar. Ocurrirá en los próximos días.