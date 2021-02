Falleció Josefina Di Pietro, la emblemática soberana de la Vendimia de 1946 y “reina de reinas”

A sus 90 años, falleció la “reina de reinas” de la Vendimia. El paso a la inmortalidad de Josefina Di Pietro, la soberana nacional de la Vendimia 1946 -representó a Las Heras- fue confirmado durante la madrugada de este lunes; y los mensajes de despedida, condolencias y muestras de cariño no dejan de sucederse en las redes sociales.

El 29 de enero, Josefina Di Pietro fue distinguida en la fiesta departamental de Las Heras.

Di Pietro fue homenajeada hace poco más de una semana durante la fiesta departamental virtual -con algunas intervenciones presenciales- de Las Heras, departamento al que la carismática y querida mujer le dio su segunda corona vendimial hace 75 años.

“Con mucha tristeza despido a Josefina Di Pietro, nuestra Reina Nacional de la Vendimia de 1946 por Las Heras, a quien tuvimos el honor de homenajear el 29 de enero pasado durante la celebración de nuestra fiesta, Vendimia que despierta. Mis condolencias a su familia. Q.E.P.D” , tuiteó durante la mañana de hoy el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y acompañó la publicación con una foto del reconocimiento de fines de enero.

La reina nacional 2006 y actual presidenta de la Corenave (Comisión Nacional de Reinas de la Vendimia), Soledad Reina también publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales para despedir a la “reina de reinas”.

“Dios te quiso en esta época Vendimial, no es casualidad, disfrutaste tu homenaje con tanta alegría que fue totalmente merecido, cómo también cada festejo Vendimial. El Pueblo mendocino te recordará siempre. Hasta siempre Jose querida” , se explayó, emocionada.

Josefina Di Pietro muestra orgullosa las fotos de su coronación como Reina Nacional de la Vendimia 1946. Marcelo Aguilar | Marcelo Aguilar

También desde la cuenta oficial de Cultura de Mendoza despidieron a la icónica reina. “Con sólo 15 años, en 1946, fue Reina de la Vendimia. Fundó Corenave y se convirtió en una de las soberanas más queridas de nuestra fiesta mayor. Gracias Josefina por tu inmenso aporte a nuestra Cultura y tradición vendimial ”, tuitearon, acompañado de una foto de la mujer.

La reina nacional de la Vendimia 2014, Sofía Haudet, también eligió su cuenta de Twitter para el último y emotivo adiós. “Hasta siempre, querida Jose. No me alcanzan las palabras... Me quedo con nuestro último abrazo y con tu sonrisa intacta. Fueron 75 años de Vendimia, tu huella de amor y compromiso por Mendoza, quedará marcada eternamente. Gracias” , se explayó.

Reconocimiento