Este es el aceite de oliva de Mendoza que la Anmat prohibió: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, el fraccionamiento y la venta de un aceite de oliva producido en Mendoza por distintas irregularidades administrativas y falso rotulado.

Así quedó establecido en la disposición 10.307/2023 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. La Anmat dispuso la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto “Aceite de oliva extra virgen - Primer prensado en Frío - marca Finca Victoria, Elaborado por FINCA VICTORIA, Tunuyán, provincia de Mendoza, RPE: 02066107 - RNPA: 02345866″, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

Es por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto y por estar falsamente rotulado al exhibir en sus rótulos números de registros inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

En los considerandos, la Anmat explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de la consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos en relación a la autenticidad del producto que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente. El INAL realizó una consulta a fin de verificar la información declarada en el rótulo comercializado y sobre el Registro Nacional de Productos Alimenticios, quien respondió que el RNPA no corresponde a la jurisdicción consultada, y que no se hallaron antecedentes de autorización con la razón social y la marca Finca Victoria.

Este es el aceite de oliva de Mendoza que la Anmat prohibió

Además, el INAL también realizó otra consulta a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios con el fin de verificar la veracidad de los registros que se exhiben en el rótulo del producto investigado, quienes indicaron que el Registro Provincial de Establecimiento y el RNPA son inexistentes.

Entonces, este aceite de oliva se encuentra en infracción por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto y por estar falsamente rotulado al exhibir en sus rótulos números de registros inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal y que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de Argentina.

Con el propósito de proteger la salud de los ciudadanos, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea del aceite citado.

