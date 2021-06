El Dipy se sumó a la colecta y en pocas horas el mecánico cordobés recuperó las herramientas

El caso del mecánico Omar Chaguri conmovió a la opinión pública y despertó una ola solidaria que trascendió los límites de su Córdoba natal y llegó hasta el cantante de cumbia El Dipy, quien inició una campaña para ayudarle.

Omar había montado un taller con mucho esfuerzo, en el que familiares y amigos depositaron su granito de arena, pero 20 días después de las inauguraciones delincuentes lo desvalijaron y perdió casi $500 mil en herramientas.

La historia fue contada en redes sociales y medios de la provincia de Córdoba, lo que generó una fuerte repercusión que derivó en medios nacionales y terminó por involucrar a referentes de la música popular como el cantante El Dipy.

A través de su cuenta de Twitter, el músico se puso la triste historia al hombro e inició una colecta solidaria para reponer todo lo que el joven emprendedor perdió en manos de delincuentes.

“Esto no lo puedo permitir. No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo”, tuiteó El Dipy.

En otro posteo el cantante contó que una persona donó 100.000 pesos para ayudar al mecánico y el final feliz llegó: este miércoles Omar contó que gracias a la solidaridad de la gente pudo volver a tener todas las herramientas.

“Pasé de sentir que perdí todo a tener una alegría inmensa por el amor y la ayuda que me ha dado mucha gente que ni si quiera me conoce. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, detalló Omar a TN con una sonrisa conmovedora y con la alegría a flor de piel.

Santiago Maratea también se conmovió con la historia de Omar y rápidamente quiso ayudar. Por eso, el mecánico envió su agradecimiento al influencer: “Él me ayudó muchísimo, al igual que Maratea y mucha gente que hizo empuje en las redes sociales. Me llamó gente de Colombia y España, algo que jamás me hubiese imaginado”.