El Cannabis no es mejor que un placebo para tratar el dolor, según un nuevo estudio

Aunque sólo hay unos pocos países en los que es legal para uso recreativo, el Cannabis es una de las drogas más consumidas del mundo. Además, algunas naciones han dado el primer paso hacia su legalización para consumo por razones médicas. Ente ellas, reducir el dolor es una de las más comunes por las que la gente dice usar cannabis medicinal.

Según una encuesta nacional estadounidense, al 17% de los consultados que habían declarado haber consumido Cannabis en el último año se les había recetado Cannabis medicinal. En lo que respecta a la automedicación, las cifras son aún más elevadas: se calcula que entre el 17 y el 30% de los adultos de Norteamérica, Europa y Australia afirman consumirlo para controlar el dolor.

Aunque el Cannabis -y productos derivados- puede utilizarse ampliamente para reducir el dolor, aún no está clara su eficacia real. Y esto es lo que se propuso descubrir Filip Gedin, investigador sueco del Laboratorio de Neuroimagen del Dolor del Karolinska Institutet.

Gracias a un reciente estudio de revisión sistemática y metaanálisis, publicado en el Journal of the American Medical Association, el especialista concluyó que el cannabis no es mejor para aliviar el dolor que un placebo.

Detalles del estudio

En la investigación analizaron los resultados de ensayos controlados aleatorios de casi 1500 personas, en los que se comparó el Cannabis con un placebo para el tratamiento del dolor clínico. Se incluyeron específicamente estudios que comparaban el cambio en la intensidad del dolor antes y después del tratamiento.

También incluyeron una variedad de dolencias diferentes como el dolor neuropático, causado por daños en los nervios, y la esclerosis múltiple; además tipos de productos de cannabis, incluidos el THC, el CBD y el cannabis sintético (como la nabilona). Así, los tratamientos se administraron de diversas formas, como pastillas, aerosoles, aceites y fumados.

La mayoría de los participantes de la investigación fueron mujeres (62 %) de entre 33 y 62 años. Gran parte de los estudios se realizaron en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, aunque también se incluyeron análisis de Brasil, Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos, Israel, República Checa y España.

Conclusiones parciales

El análisis final mostró que el dolor se calificó como “significativamente menos intenso” tras el tratamiento con placebo, con un efecto de moderado a grande dependiendo de cada persona. El equipo de científicos tampoco observó diferencias significativas entre el Cannabis y el placebo para reducir el dolor.

“Esto corrobora los resultados de otro metaanálisis de 2021 que descubrió que los estudios de mayor calidad con mejores procedimientos de cegamiento (en los que tanto los participantes como los investigadores desconocen quién está recibiendo la sustancia activa) tenían, en realidad, respuestas más altas al placebo”, explicó Filip Gedin.

El especialista agregó que eso “sugiere que algunos ensayos de Cannabis controlados con placebo no garantizan un cegamiento correcto, lo que puede haber llevado a una sobrestimación de la eficacia del Cannabis medicinal”.

El estudio reveló, además, que muchos participantes pueden distinguir entre un placebo y el Cannabis activo, a pesar de tener el mismo olor, sabor y apariencia. “Si son conscientes de que están recibiendo o no cannabinoides, es más probable que proporcionen una evaluación sesgada de la eficacia de la intervención”, dijo Gedin.

En ese sentido, el especialista aclaró que para garantizar que los investigadores observan el efecto real del Cannabis, los participantes no pueden saber lo que reciben.