Tras la polémica declaración de Moria Casán, qué otros famosos admitieron que consumen marihuana

El uso de la marihuana siempre fue discutido en la sociedad, algunos se muestran a favor de su uso recreativo o medicinal, otros son más reacios a la idea de incorporar esta sustancia a su consumo. La semana pasada, Moria Casán habló sobre la frecuencia con la que fuma y volvió a poner el tema sobre la mesa.

La “One” es solo una de las tantas personas en la farándula argentina que hacen apología al cannabis ya que varios lo admitieron públicamente. Uno de los principales temas de debate gira en torno a si la marihuana es, o no, adictiva. De un lado de la cancha se encuentran quienes se mantienen alejados de esta planta y hasta reprueban su uso.

Moria Casán en OLGA. / Instagram

Por otra parte, están los que han logrado amigarse más con los múltiples beneficios que puede ofrecer el CBD y lo han hecho público, tal como lo reportó el portal de noticias La Gaceta.

FAMOSOS ARGENTINOS QUE FUMAN MARIHUANA

En primera instancia, a nivel internacional, muchas figuras aseguraron en entrevistas que tienen una fuerte vinculación con la marihuana. Mientras algunos fabricaron líneas enteras de productos con cannabis, como Nicole Kidman y Kourtney Kardashian, otros fueron más allá e invirtieron en el negocio de las plantaciones, como Mike Tyson, Martha Stewart, Gwyneth Paltrow y Bella Thorne.

ANIBAL PACHANO

El arquitecto y director teatral confesó haber tenido su primer contacto con la marihuana a sus 21 o 22 años. En una entrevista con Gastón Pauls, Pachano manifestó: “Me acuerdo que fue una sensación maravillosa.... Me ponía creativo, no melancólico, todo lo contrario a lo que dicen y a lo que explican”. Y agregó: “Fumé porro como fuma todo el mundo, no soy careta y lo digo”.

SOFÍA GALA

Según contó ella misma, su vida estuvo atravesada por el consumo de casi todas las drogas existentes. A diferencia de la relación adictiva que tuvo con la cocaína, que actualmente desprecia, el consumo de marihuana le parece algo diferente y considera que “hay que desdramatizar” al tocar el tema.

Sofía Gala. / Instagram

La hija de Moria, quien instauró este tema en los últimos días, dijo; “Para mí la marihuana es una droga de la que hay que tener cuidado como cualquier sustancia. Me parece que no es una droga tan de autoflagelación y destructiva. En la mayoría de los lugares se está volviendo legal y por algo es”.

DOLORES FONZI

La multipremiada actriz consiguió en 2022 el permiso del Ministerio de Salud de la Nación para cultivar marihuana en su casa. Años antes, en la revista THC, la misma revista especializada en cannabis de la que fue portada Moria Casán, aseguró fumar para tener su “momento de relajación total” o para dormir.

“Hago todo lo que tengo que hacer durante el día, llevo a los chicos al jardín, les doy de comer, los baño, los tengo cenados, ya viendo una peli antes de llevarlos a la cama, y entonces ahí me fumo una pitada y es el momento de cortar con las obligaciones cotidianas”, detalló Fonzi.

MARÍA VALENZUELA

Con otro fin diferente al anterior, el aceite de cannabis fue uno de los antídotos de los que se sirvió la actriz para paliar los estragos que le produjo una profunda depresión. “Me hacen muy bien para la depresión y para el tema alimenticio. ¿Vos sabés que gente de 60, 70 años, toma gotas de cannabis por el tema de los huesos y de los músculos? Está comprobado que hace muy bien”, planteó Valenzuela en una mesa de Mirtha Legrand.

María Valenzuela se volcó a Instagram para pedir ayuda por su salud.

DADDY BRIEVA

“El faso genera otra formalidad social (...) Si querés está todo bien y si no querés también”, sostuvo al respecto, y agregó: “La marihuana no es como otras sustancias, no es vergonzante, te podés mirar al espejo, es otra historia, aunque yo ya no curto tanto”, aseguró Daddy Brieva para THC en 2017.

También relató que prefiere que su hijo haga “dos pitadas a un faso”, a que se tome un litro entero de cerveza en un asado. “Es menos nocivo”, consideró. “Si mi hijo cultivara sus propias plantas, yo me pondría de su lado”, concluyó por ese entonces el cómico.

DUKI

Uno de los cantantes del momento y vigente para el futuro el de música contó que hace unos años tuvo una relación adictiva con las pastillas para relajarse. “Me acostumbré a tomar Xanax y por cualquier cosa me tomaba una pastilla”, contó Duki.

Sin embargo, ese consumo cambió por el de la marihuana. En detalle, el cantante manifestó: “Cuando empecé a dejarlas, el porro fue lo único que me ayudó a relajarme. Así bajé la ansiedad que me generaba este flash de la presión social y la fama”.

