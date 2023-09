La dura historia de superación de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Ke Personajes, la banda de cumbia liderada por Emanuel Noir, experimentó un ascenso meteórico en la escena musical argentina y latinoamericana. Sus pegajosas canciones y la potente voz de Ema conquistaron a un público amplio, llevándolos a tocar en países como Chile, Perú, Bolivia y México. Sin embargo, detrás del éxito de la banda se encuentra una historia de superación personal impresionante.

Emanuel Noir, nacido en Entre Ríos hace 34 años, siempre supo que su camino estaba en la música. A lo largo de los años, combinó su pasión musical con diversos trabajos, incluyendo la albañilería, mientras luchaba contra un oscuro problema: la adicción a las drogas.

Ema Noir antes de la fama. Foto: Web.

En varias entrevistas, Emanuel Noir reveló la dura lucha que enfrentó contra las drogas y cómo finalmente logró superarla. “Arranqué a los 13 años, en mi barrio había 11 transas y ahí había de todo pasta base, merca… paco. Mezclaba psicofármacos con alcohol, el transa no vendía las que le quedaban porque me las dejaba para mí” comentó.

Esta adicción lo llevó a una espiral de autodestrucción, que incluyó el consumo excesivo de sustancias y numerosos intentos de sobredosis. “Consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como una mugre que no me podía sacar y no quería saber nada” le contó a Gastón Pauls en una entrevista.

“Tuve muchos problemas con la paranoia, tomaba todos los días de la semana. Los fines de semana llegue a tomar 50 artane (droga para el Parkinson)” y reveló “en uno de mis moños que no podía dormir, apareció la muerte estrechándome la mano. Era una persona depresiva buscaba levantar con la cocaína”.

LA FAMA:

A pesar de la fama y el éxito repentino de Ke Personajes, Emanuel Noir compartió en una charla con el periodista Julio Leiva cómo la vida de estrella de la música no fue todo lo que se esperaba: “Ven que andas en un auto de 8 millones y yo me interné porque no podía dormir solo, la oscuridad me da miedo. Lo loco de ver a la gente decir que uno se acuesta como un bacán y yo llegaba a mi casa y era como si me encerraran en una jaula, me tenía que tomar dos tabletas de Rivotril para poder dormirme lo más rápido posible y no hacerme la cabeza y sentir que hay personas adentro”.

El líder de Ke Personajes en la Caja Negra. Foto: Filo News.

Sin embargo, una transformación espiritual y la determinación de salir adelante marcaron un punto de inflexión en su vida. Según expresó, a través de la rehabilitación y el apoyo de Dios, logró vencer su adicción y dejar atrás la vida destructiva que había llevado durante años.

LA BANDA DEL MOMENTO

Ke Personajes se formó en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y está compuesta por Emanuel Noir (voz), Damián Piñeiro (teclado), Sebastián Boffeli (batería), Enzo Martínez (güiro), Joel Brem y Juan Emanuel Alvarez en la difusión. A lo largo de la pandemia, la banda alcanzó la popularidad a través de sus exitosos hits y colaboraciones con otros artistas, consolidándose como una de las bandas de cumbia más escuchadas en la actualidad.

Ke Personajes, la banda del momento.

La viralidad desempeñó un papel crucial en la historia de Ke Personajes. Sus videos, inicialmente publicados en Facebook, captaron la atención de su público local en Entre Ríos. Un video en particular se volvió viral, mostrando al grupo ensayando en una pequeña habitación. En ese fragmento, Emanuel Noir miró la cámara y pronosticó: “En unos años nos vemos en el Luna Park”.

KE PERSONAJES EN MENDOZA

La banda llega a Mendoza el 17 de septiembre en lo que será el inicio de semana estudiantil. El grupo que interpreta éxitos como “Pobre Corazón” y “Ya no vuelvas” se presentarán en el Anfiteatro Municipal del departamento de Tunuyán a las 21 horas.

Ke Personajes llega a Mendoza: cuándo comienza la venta de entradas y qué precio tienen.

La preventa de entradas comenzó hoy martes 5 de septiembre a las 10 de la mañana hasta agotar stock y se podrán adquirir solo a través de la página VivaTicket.

Los valores de preventa son de $5000 más cargo por servicio (Entrada General); $8000 más cargo por servicio (Entrada Preferencial campo de pie) y $15000 más cargo por servicio (Entrada VIP Silla SN). Los residentes de Tunuyán podrán adquirirlas a un precio de $3000 que se venderá de manera física en el Auditorio Municipal 3 días antes del show.

Precios de las entradas para Ke Personajes en Mendoza.

