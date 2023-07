En video: Emanuel Noir de “Ke Personajes” se animó a un cover de “Queen” y la rompió

Emanuel Noir posee una voz singular y cautivadora, llena de matices y resplandores, que se ha convertido en una de las más difundidas en las redes sociales. En plataformas como YouTube, diversos entrenadores vocales de diferentes partes del mundo se muestran asombrados por su talento en Ke Personajes y esta vez deslumbró con un cover innesperado.

Ke Personajes no se limita exclusivamente a un solo género, sino que tiene la habilidad de sorprender tanto a sus seguidores como a quienes los descubren, con cada uno de sus versátiles covers. Su capacidad para interpretar diferentes estilos musicales deja perplejos a propios y extraños.

Recientemente, la banda compartió un video en las redes sociales que captura un ensayo previo a su próxima presentación en el Movistar Arena. Este destacado evento tuvo lugar el 12 de junio y generó una gran expectativa entre sus seguidores.

En el video, se puede apreciar el esfuerzo y dedicación del grupo mientras se preparan para brindar un espectáculo memorable en dicho escenario. La atmósfera se carga de emoción cuando el pianista comienza a tocar los primeros acordes de “Bohemian Rhapsody”, el icónico clásico de Queen que ha resistido el paso del tiempo.

Como si esto fuese poco, el 12 de junio también cantó esta canción en su show en vivo. Mientras la luna creciente se vislumbraba en el fondo del escenario, un imponente piano blanco comenzó a entonar los acordes de este clásico. En ese preciso instante, la iluminación se centró en el piano y el cantante de la banda se acercó al micrófono, provocando un estallido de emoción entre el público. “Mamá, a un hombre maté”, comenzó Noir a cantar en español pero siempre respetando los tiempos musicales.

El conjunto llamado “Ke Personajes” fue postulado a los Premios Gardel 2023, en la sección de “Mejor canción de cuarteto” con “Ya no vuelvas (versión cuarteto)” en colaboración con LuckRa y La Konga. No obstante, el líder de la agrupación, Emanuel ‘Ema’ Noir, explicó el motivo por el cual no quisieron asistir al evento.

“Quedate esperando afuera, cuando sea el show o el circo de estos famosos Gardel, ahí entrás y hacés el circo y después, flaco, andá pa’ fuera porque no sos de nuestra cuadrilla ni del género”, ironizó Noir hablando para sus fans a través de la cámara de su celular.

Antes de terminar el video, el destacado y querido cantante no dudó en expresar sus sentimientos y concluyó el video diciendo: “Métanse el premio en....”. A su vez, no tuvo pelos en la lengua para determinar y apuntar contra los Premios Gardel y decir que su accionar fue “una falta de respeto” para ellos.

