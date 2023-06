En Suiza, Lali Espósito degustó variedades de mate en lata y así reaccionó: “Bastante bizarro”

Lali Espósito ha generado un gran revuelo en las redes sociales gracias a un video viral que compartió en TikTok. En dicho video, la talentosa artista se grabó probando un peculiar producto que adquirió durante su gira por Europa, específicamente en Suiza.

Se trata de una lata de mate frío de la marca “El Tony”, que combina el sabor tradicional del mate con sabores adicionales como menta y jengibre. La reacción de Lali ante esta bebida fue definida por ella misma como “bastante bizarra”, lo que ha despertado aún más curiosidad y atención por parte de sus seguidores y seguidoras.

El mate frío en lata de “El Tony” ha captado el interés del público, ya que combina una tradición argentina como el mate con sabores innovadores. En esta ocasión, Lali se adentró en estos nuevos sabores y dijo en el video: “lo voy a probar acá con ustedes porque vi que esto se hace en TikTok”.

“Vamos a ver qué creen que es el mate en Suiza. Ya que sea frío, es raro todo”, agregó unos segundos antes de probar el mate original según lo que decía la lata. Sobre este, aseguró que le pareció “rarísimo” y no dijo más nada al respecto.

En segundo lugar, eligió el mate con menta, el cual no le gustó para nada al principio. Luego de probar por segunda vez, se sorprendió y dijo: “Pará, no es tan feo... Estoy impactada con este producto, ¿compramos para llevar?”.

El ultimo producto que degustó fue mate con jengibre, muy particular. “Es fuerte. Al segundo trago como que mejora todo”, concluyó. El video se viralizó en pocos minutos y ya acumula más de 700mil likes y comentarios de todo tipo y provenientes de los fanáticos que se rieron junto a ella.

Lali Espósito, contundente tras haber sido ignorada en las nominaciones de los Premios Gardel

A principios del mes de abril, se conocieron los nombres de los nominados a los Premios Gardel y Lali Espósito no figuró entre las nominaciones de las distintas categorías. Fue en una entrevista con Flor de la V en Intrusos que la cantante dio su punto de vista al respecto, que llamó la atención de más de uno.

Fiel a su estilo auténtico, Lali no negó que le pareció llamativo no figurar entre las nominaciones. Sin embargo, no lo tomó como un ataque a su persona y a su carrera. “Al final una nominación, uno puede decir en el momento ‘che qué rari esto’, pero bueno es lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos”, admitió.

