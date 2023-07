La magia de la música sinfónica develará sus hechizos en un concierto didáctico para toda la familia

Los tradicionales conciertos didácticos con los que cada temporada la OSUNCuyo le abre las puertas hacia la magia de la música sinfónica a cientos de estudiantes de nivel primario y secundario, extenderá su encanto para que grandes y chicos puedan sumergirse en este fascinante mundo.

Durante este cautivador concierto la familia tendrá la oportunidad de conocer y aprender sobre los diferentes instrumentos de la orquesta, su historia y características y sobre todo, reconocer cómo la música orquestal está presente en la vida cotidiana de todos, principalmente en las series y películas que han marcado la historia de grandes y que forman parte del presente de niños y jóvenes.

Bajo la dirección del talentoso director Tobías Volkmann, la narración de Gabriela Guiñazú y en coproducción de la Cátedra de Práctica de la Enseñanza de la FAD-UNCUYO, la Orquesta Sinfónica interpretará un repertorio que abarca desde piezas populares como La marcha imperial de las Guerras de las Galaxias, la universalmente reconocida introducción de Los Simpson o la Suite de Harry Potter hasta las obras más exitosas de compositores como Tchaikosvky y su Cascanueces, Rimsky-Korsakov con Scheherezade o Mussorgky-Ravel con Cuadros de una Exposición, entre muchas otras.

Este didáctico para toda la familia será el viernes 7 de julio a las 20.30 en la sala Roja de la Nave UNCuyo.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar Su valor es de $1200 general y $1000 para niños/as (hasta 12 años), estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as. También se pueden adquirir en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21 hs.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público a la sala.

Programa

Nave UNCUYO – Viernes 7 de julio (20:30)

Concierto didáctico familiar

Director: Tobías Volkmann

Narradora: Gabriela Guiñazú

Coproducción con la Cátedra de Pedagogía Musical FAD-UNCUYO

● Introducción Disney “When you wish upon a star”

● Gershwin: Un Americano en París (fragmento)

● Los Simpsons

● Williams: La Guerra de las Galaxias (Marcha Imperial)

● Tchaikosvky: Cascanueces (Hada del azúcar)

● Rimsky-Korsakov: Scheherezade (tema del Sultán)

● Harry Gregson- Williams & John Powell : Shrek (tema de fiona)

● Williams: Suite de Harry Potter

● Dukas: El Aprendiz de Brujo

● Rimsky-Korsakov: Scheherezade (tema de Simbad)

● Badelt: Suite de “Piratas del Caribe”

● Williams: Tema de Tiburón

● Mussorgky-Ravel: Cuadros de una Exposición (Baba Yaga)

● Tema de Merlina

● Muchachos, nos volvimos a ilusionar

● Gershwin: Un Americano en París (fragmento)

● Los Simpsons

● Tchaikosvky: Cascanueces (Hada del azúcar)

● Rimsky-Korsakov: Scheherezade (tema del Sultán)

● Williams: Suite de Harry Potter

● Rimsky-Korsakov: Scheherezade (tema de Simbad)

● Badelt: Suite de “Piratas del Caribe”

● Mussorgky-Ravel: Cuadros de una Exposición (Baba Yaga)

● Tema de Merlina