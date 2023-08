El íncreíble gesto que tuvo Emanuel Noir de “Ke Personajes” tras la cancelación de su show en Perú

“Ke Personajes” llevó a cabo una gira internacional en Perú, con shows programados en Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo, antes de regresar a Argentina para iniciar una gira nacional que comienza el próximo sábado 5 de agosto en Tucumán. En medio de esto sufrieron la cancelación de un show, pero igualmente sorprendieron a sus fanáticos.

Emanuel Noir, el líder de Ke Personajes. (Foto de Instagram @emanuelnoir)

La banda no pudo presentarse en Cusco debido a trámites que no se habían llevado a cabo de forma correcta. Según el comunicado emitido por la Fiscalía de Prevención del Delito, la presentación no contaba con la autorización necesaria, siendo la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Cusco quien lo confirmó.

Qué hizo Emanuel Noir en Perú

A través de videoclip, Emanuel Noir compartió algunas palabras sobre este hecho: “Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos. Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darle con mucho amor”.

Ke Personajes en Perú.

Con este accionar, el cantante dejó en claro que se preocupa tanto por el bienestar de los integrantes de la banda como así también por lo que pasen sus miles de fanáticos. Por esta razón, decidió salir al balcón del hotel donde se hospedaba y cantó una canción.

La sorpresa de los vecinos del hotel fue clara y grata. “Costumbre” de Juan Gabriel fue la canción que Noir eligió para entonar frente a todos aquellos que no dudaron de asomarse por los balcones, grabarlo y hasta ayudarlo a cantar.

En las distintas redes sociales, se viralizaron en pocos minutos los videos grabados por decenas de personas que estaban presentes en el lugar. Por otro lado, muchos usuarios destacaron el talento vocal del artista, algo que opinan muchos en la web.

Ke Personajes en Perú.

Antes de regresar al país, en sus momentos de ocio, la banda aprovechó para recorrer las diversas atracciones turísticas que ofrecen las ciudades donde se presentaron, reservando un tiempo especial para visitar Machu Picchu.

