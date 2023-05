El cantante de “Ke personajes” apuntó contra los Premios Gardel y contó por qué no se presentarán en el evento

El conjunto uruguayense llamado “Ke Personajes” fue postulado a los Premios Gardel 2023, en la sección de “Mejor canción de cuarteto” con “Ya no vuelvas (versión cuarteto)” en colaboración con LuckRa y La Konga. No obstante, el líder de la agrupación, Emanuel ‘Ema’ Noir, explicó el motivo por el cual no asistirán.

En un video, Noir planteó que la ceremonia de los galardones arrancará a las 19:00 horas, pero a la banda se le convocó para la distinción a las 16:00, es decir, antes del acto oficial.

Ante este pequeño detalle por parte de las autoridades y encargados de semejante evento cultural, el líder de la banda no dudó en exponer los motivos por los que no se presentarían en el evento para que sus fanáticos no se lleven una desilusión. Con profundo enojo y bronca, Emanuel dejó en claro su postura.

“Quedate esperando afuera, cuando sea el show o el circo de estos famosos Gardel, ahí entrás y hacés el circo y después, flaco, andá pa’ fuera porque no sos de nuestra cuadrilla ni del género”, ironizó Noir hablando para sus fans a través de la cámara de su celular.

Antes de terminar el video, el destacado y querido cantante no dudó en expresar sus sentimientos y concluyó el video diciendo: “Métanse el premio en....”. A su vez, no tuvo pelos en la lengua para determinar y apuntar contra los Premios Gardel y decir que su accionar fue “una falta de respeto” para ellos.

El descargo de Ke personajes para los Premios Gardel.

Algunas horas después y através de su cuenta personal de Instagram, Emanuel Noir mostró que se consagraron ganadores del premio al que eran ternados pero lo consideró “el premio más falso de todos”.

Días atrás, se conocieron los nombres de los nominados a los Premios Gardel y Lali Espósito no figuró entre las nominaciones de las distintas categorías. Fue en una entrevista con Flor de la V en Intrusos que la cantante dio su punto de vista al respecto, que llamó la atención de más de uno.

“Los Gardel son nuestros premios y yo soy muy respetuosa... Siempre lo he sido, con los premios Gardel sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia a nuestros premios, sigo pensando de esa manera”, aseguró la artista.

“Al final una nominación, uno puede decir en el momento ‘che qué rari esto’, pero bueno es lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos”, admitió.