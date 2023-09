Moria Casán estuvo en “OLGA” y su confesión sobre el consumo de drogas sorprendió a todos

Los nuevos programas de streaming son, sin duda, lugares muy libres para hablar de diferentes temas y exponer las posturas de cada uno. Hoy en día, se destaca OLGA, el creado por Migue Granados, y sorprendió con la visita de Moria Casán y todas sus verdades.

Eial Moldavsky, Migue Granados, Nati Jota, Julián Lucero, Sofi Morandi y Leticia Siciliani.

En esta ocasión, “La One” fue contundente al hablar de ciertos temas, lo que generó sorpresa en muchos de aquellos que escucharon el programa. Aunque aseguró consumir cannabis, también admitió que no le gusta alterar sus sentidos.

“Cannabis, nada más. De vez en cuando”, comenzó Moria. Por esto, Granados se vio en la necesidad de preguntarle cuántos “porritos” fuma por día y ella contestó: “No, uno, medio. Nada. No hago vida cannábica. Un poco de aceite porque me aburre. Me da geriátrico”.

Moria Casán en OLGA.

Además, expresó que no le gusta alterar sus sentidos ni sentimientos, por lo que prefiere el equilibrio en su vida y cuerpo. “No me gusta eso de estar re loca. Yo ya soy loca. No me gusta nada que me saque de mi eje. No me gusta algo que ni me altere ni me baje. Yo ya estoy y trabajé mucho para estar en eje y no quiero nada que me haga volar y me desestabilice”, expresó Casán.

Moria Casán en OLGA.

Siguiendo con el tema, enfatizó en el trabajo que hay llevado a cabo para crear y desarrollar la persona que es hoy en día. “¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Si hago eso, soy una pelot... punto com”, remató.

La explosiva declaración de Moria Casán que sorprendió a todos: “Me gusta que el dólar esté explotado”

Durante una nota para el programa LAM, Moria Casán opinó sobre los resultados de las PASO 2023, en donde Javier Milei obtuvo mayor cantidad de porcentaje: 30,4%. La diva aprovechó también para hablar de los nuevos números del dólar blue.

cuando el conductor de LAM le preguntó sobre la suba del dólar, la actriz de cine respondió: “Me gusta que el dólar esté explotado porque así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mí me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil, entonces cambio dólar”.

