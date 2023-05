Reclaman una ley integral de cannabis para evitar persecución y detenciones por consumo

Los cultores del cannabis siguen reclamando que pese a los cambios que ha habido en las concepciones y la regulación, siguen existiendo detenciones por uso de cannabis e incluso personas que permanecen alojadas en penales o cursando condenas previas al establecimiento de la nueva normativa.

Es lo que los lleva a reclamar por una ley integral que contemple diversos usos y a todos los actores. Asimismo, señalan como una de las grandes problemáticas la falta de actualización al respecto por parte de personal policial e incluso, de la Justicia.

Son parte de las demandas fundamentales que se llevarán en Mendoza y el país, a la convocatoria por la 14° Marcha Mundial de la Marihuana, que se realizará mañana.

Organizaciones civiles y actores de la cultura cannábica mendocina buscan visibilizar las problemáticas que atraviesan los usuarios y usuarias de cannabis, como también reclamar “una vez más” , advierten, la legalización y regulación integral del cannabis para todos sus usos.

“Este año el principal planteo es la modificación de la ley y la regulación integral del cannabis para todos sus usos y que se incluya la situación de los presos por plantar”, expresó Florencia Valles, abogada integrante de la comisión directiva de la agrupación Cannabicultores de Cuyo.

Marihuana. Una planta de Cannabis, cultivada en una maceta, en una casa particular (AP / Archivo).

“La normativa y los avances si bien existen, como Reprocann (el Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos), y como ahora hace poco que salió la inscripción de ONG al sistema de Reprocann”, aceptó. Sin embargo, señaló que esto es insuficiente si se tiene en cuenta la realidad y que falta adaptar otras áreas.

Grises en el consumo y tenencia

“La tenencia hoy tampoco es legal, es un gris, como estábamos antes de la ley de cannabis medicinal y el Reprocann”, subrayó. Es que técnicamente el consumo no está penado pero suceden cosas.

“Porque si yo tengo que cumplir un acto administrativo para que me permitan ser tenedor y consumidor de cannabis y no cumplo con ese acto, paso a ser un delincuente federal hay una injusticia y una irracionalidad que no engloba la realidad”, refirió. Y en ese sentido remarcó: “Sos un empresario del cannabis, un paciente o un delincuente federal, esas son las tres categorías que hay actualmente”.

Explicó que hay varios proyectos presentados en el Congreso de la Nación que incluyen, entre otras cosas, sacarla de la ley de estupefacientes como sustancia prohibida y pasarla a sustancia permitida con reglamentaciones específicas.

Además incluye el sobreseimiento y absolución de personas presas por plantar por tenencia. “Hoy caemos en irracionalidades como que hay personas que están con prisión domiciliaria por tenencia ilegítima de estupefacientes y con Reprocann plantando en su casa”.

Esto ocurre porque cuando fueron condenados no existía la ley actual que habilitó el registro y la ley que se aplica es la ley vigente al momento del hecho.

Cambios en la ley penal

Y aquí se llega al punto esencial de su planteo: “No ha cambiado la ley penal porque si la hubieran cambiado, dentro de la modificación de cannabis, esa persona hubiera podido pedir la ley más benigna, pero como lo que se cambió es una ley nacional que tiene que ver con el cannabis medicinal pero que no cambia en nada la ley penal, esa persona no tiene un medio legal para pedir una absolución un sobreseimiento por ley más benigna”.

En ese marcó señaló: “Se ha avanzado en leyes civiles y medicinales “pero sigue estando la ley penal de fondo, sigue estando la interpretación de los policías y la ley penal no se ha tocado desde 1989 cuando se aprobó”.

Los cultores hablan de consumo personal porque consideran que darle una indicación médica a una droga es muy relativo. “Para mi lo que se permite es el uso personal porque la ley que tenemos actualmente dice para uso médico y terapéutico y las terapias incluyen cualquier indicación que pueda generar un mejoramiento de tu salud integral”, explicó Valles.

El aceite medicinal de cannabis Cannava CBD10 que se produce en Jujuy presenta notables resultados en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Agregó que lucharon por muchos años para visibilizar que no se trataba de un uso meramente recreativo sino que tenía muchas propiedades medicinales.

Para dar un ejemplo de las situaciones que ocurren contó un caso: “Hace poco un chico de otra agrupación cannabicultora de Mendoza tuvo un allanamiento en San Juan en el momento en que hacía un evento cannábico: el tiene Reprocann, es parte de una asociación civil que realiza muchas actividades no lucrativas para dar información y propender al mejoramiento de la salud y que el consumo sea responsable”.

Señaló que en estas condiciones tras ser allanado, se le abrió una causa y estuvo dos semanas en un penal hasta poder llegar a una defensa efectiva.

En una feria sobre cannabis que se hizo en octubre en el Auditorio Ángel Bustelo, miembros de agrupaciones comentaban que es frecuente que personas que están consumiendo sean detenidas por la policía.

“Los grises siguen existiendo porque la interpretación actual que hay sigue siendo prohibicionista, no va al consumo de cada uno dentro de la Constitución Argentina y las libertades personales”, afirmó.

Legislación sobre el uso de cannabis

Las organizaciones propician que se avance en el sentido de algunos proyectos de ley presentados en el Congreso, respecto de una regulación integral de cannabis que incluya todos los actores dentro de la comunidad cannábica.

El planteo es que “no puede haber industria del cannabis mientras sigue habiendo personas presas por plantar”, según destaca Cannabica Argentina.

Las demandas a nivel nacional se plantean en términos de “necesidades urgentes” e incluyen:

-Basta de violencia institucional, allanamientos y detenciones por cannabis. Exigimos la reforma de la Ley de Drogas 23.737 que se sigue utilizando para encarcelar a los sectores más vulnerables y se mantiene sin modificaciones desde hace décadas.

-Capacitación de las fuerzas de Seguridad federales, provinciales, poderes judiciales y Ministerios públicos.

En Buenos Aires la convocatoria es mañana a las 16.20 en Plaza de Mayo.

En tanto, el punto de encuentro local es San Martín y Garibaldi, en Ciudad, a las 15.30, desde donde luego se marchará hasta la Legislatura provincial. Se invita a participar a la comunidad.

Además, durante la jornada se llevarán a cabo charla-debates, stands informativos y micrófono abierto a la comunidad. Además, se contará con la presencia de diferentes artistas locales, soundsets, DJs y bandas en vivo.

Dentro de las demandas mendocinas se cuentan:

-Modificación de la ley 23.737

-Implementación de políticas de drogas orientadas a la prevención y reducción de daños

-Cambio en la perspectiva prohibicionista en las políticas públicas por paradigmas de reducción de daños

-Aprobación del proyecto de ley de regulación integral del cannabis en clínicas y hospitales

-No más presos por plantar y absolución de los presos por esta causa

-Programas de vinculación entre cultivadores locales con instituciones públicas, educativas, de salud, industriales, investigativas y tecnológicas. Entre otras solicitudes.