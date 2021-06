El 15% de los mendocinos que podrían haberse vacunado contra Covid no lo ha hecho

Alrededor de 15% de las personas que en Mendoza pueden acceder a la vacuna contra la Covid-19 no lo han hecho. Se trata de aquellos grupos a quienes ya se les ha abierto la posibilidad de inscribirse para un turno.

Así lo estima el Ministerio de Salud y es casi la misma proporción que aprecian los municipios en cuanto al ausentismo, ya que ellos son los que están en el territorio encabezando la campaña. En varios consultados en el Gran Mendoza, el cálculo es que alrededor de 10% de quienes se inscribieron y se les otorgó el turno, luego no asisten. Pero algunos acuden en otra oportunidad y por ello su cálculo es menor.

“El porcentaje aproximado de quienes, por algún motivo, pierden el turno está cerca del 15%”, afirmó la subsecretaria de Planificación de Salud, Mariana Álvarez. Esto a tono con lo que ya había manifestado hace unos días la misma ministra de Salud, Ana María Nadal, quien consideró que es un porcentaje elevado si se toma en cuenta la cobertura de otras vacunas, por encima del 96%.

La subsecretaria afirmó que 98% de los inscriptos ya han recibido su turno y especificó que de 475.000 personas, ya hay 470.000 que han recibido el turno, de los que están por edades. También se han asignado a 99% de las personas con factores de riesgo.

Lo cierto es que no hay datos demasiado finos sobre la población objetivo a vacunar, ya que si bien es fácil saber por ejemplo cuántos docentes hay, no se sabe con tanto detalle cuántas son las personas con comorbilidades que están incluídas. Aunque menos difícil, tampoco hay datos tan actualizados sobre personas con discapacidad, y de hecho, tiene que ver con que muchos no cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Así las cosas, puede estimarse cuántos son los interesados en recibir las vacunas Covid y no asistieron pero queda un universo externo al cálculo que engrosaría la lista de quienes por diversos motivos no acceden o directamente no están interesados.

“Hay un 15% de personas que no se ha vacunado o no se quiere vacunar y el número se repite en el colectivo docente. Ese número hay que mejorarlo. Para mí, vacunarse es sinónimo de clases presenciales”, dijo el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas.

En Mendoza hay 52.000 docentes y 8.000 celadores. Es decir, 60.000 trabajadores. De ellos, más de 42.000 han recibido una dosis y cerca de 15.500, las dos.

Desde la DGE informaron que de los 5.000 que dijeron que rechazan la vacuna, casi la mitad ya se vacunó. Explicaron que ya ha sido citado el 90% de los trabajadores de la educación, pero algunos no han ido por diferentes motivos. Por eso se van haciendo algunos operativos de “repechaje”. Lo mismo ocurre con otros grupos.

Por segmentos

Tanto los municipios, que llevan adelante la campaña, como en el Gobierno provincial observan que son los adultos mayores quienes tienen más adhesión, mientras que en los más jóvenes son más frecuentes los reparos, dificultades o falta de interés.

“Se ha visto que en las personas mayores hay menor ausentismo y, a medida que baja el rango etario, por distintos motivos es mayor”, mencionó Mariana Álvarez.

El doctor Jorge Cabrera, coordinador del área sanitaria de Maipú, opinó en el mismo sentido. “Tenemos alto acatamiento para vacunar a los adultos mayores. Han habido innumerables situaciones de agradecimiento y emoción porque se sienten protegidos y pueden afrontar esto con más tranquilidad. Es algo que han manifestado muchísimo”, resaltó.

Por otra parte, Cabrera dijo que entre las personas más jóvenes hay quienes dudan sobre la seguridad de la vacuna dado que se desarrolló muy rápido y que, luego de darles argumentos científicos sobre la seguridad de la vacuna, hay un alto porcentaje que decide vacunarse.

Según un informe de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa), 88,19% de los habitantes de la provincia de entre 70 y 79 años tiene, al menos, una dosis y 39,92% tiene ambas.

“En tanto, 83,76% del segmento de entre 60 y 69 años tiene una cobertura parcial mientras que tiene dos dosis el 34,25%. El tercer grupo con más cobertura es el de más de 80 años en el que 75,27% de las personas ha recibido al menos una dosis y 32,74%, las dos. Está muy cerca del cuarto segmento al que más han llegado los inoculantes: el de quienes tienen entre 50 y 59 años con 74,94% de cobertura y 6,52% con dos dosis”, detalla el informe de Aclisa.

Agrega que tienen al menos una dosis 57,28% de la franja etaria de entre 40 y 49 años, 25,72% de la de entre 30 y 39 años y 13,27% de la de 20 a 29 años. Vale tener en cuenta que la inscripción para la vacunación para mayores de 35 años sin comorbilidades fue habilitada el último jueves.

Diferentes motivos

El 31 de mayo pasado el gobernador Rodolfo Suárez anunció que los municipios comenzarían a realizar abordajes en los territorios para buscar, justamente, a esas personas que aún habilitadas no habían accedido a la vacuna.

En Las Heras, desde entonces han salido a rastrear al 8% de inscriptos que no se presentó. “Algunas personas han manifestado que estaban cursando Covid o que tenían mayor confianza en la vacuna Sputnik y la estaban esperando”, detalló el intendente Daniel Orozco.

El abordaje ha permitido saber que el temor, el desconocimiento, vivir en zonas alejadas y falta de conectividad son algunos de los motivos que obstaculizan el acceso a las vacunas. Algunos se ausentan aún teniendo turno mientras que otros directamente no se inscriben. En algunos casos sucede que no verifican el correo y no se enteran que se les asignó el turno, lo cual es más común entre los mayores.

Las comunas han priorizado zonas con escasa conectividad, alejadas o vulnerables. Entre las circunstancias que encuentran, señalan desconocimiento sobre cómo realizar la inscripción o sobre qué grupos acceden y falta de recursos para concretarla. Pero también notan que muchos no tienen el certificado que compruebe una enfermedad de riesgo o discapacidad que se requiere.

El secretario de Gobierno de Ciudad, Rodrigo Olmedo, señaló que han encontrado personas con discapacidad que no tienen CUD, por lo que accionan con el área de Inclusión para generarlo. También hay gente con problemas para trasladarse. Contó el caso de una persona con obesidad mórbida que no podía hacerlo, por lo que desde la comuna se inició la gestión. Olmedo señaló que aproximadamente el 90% de los contactados decide inscribirse.

Por su parte, Álvarez agregó que otra de las causas es el trabajo y su dificultad para ausentarse. También sucede que prefieren esperar que se vacune con una determinada vacuna porque les genera más confianza o porque creen que será más aceptada para viajar.

“No me voy a vacunar”

Mónica Fernández (49), quien no tuvo coronavirus hasta el momento, dijo que no se va a vacunar por tres razones. “Primero está la razón política. No le creo al gobierno todo este relato porque si no se preocupan por la economía, la salud, o la educación menos se van a preocupar porque yo me vacune”, argumentó. Admitió ser una persona que lee e investiga mucho y desde esta postura encontró otra versión, a otros médicos con otras investigaciones. “Hay otro relato de todo esto”, remarcó y agregó que tampoco se vacuna porque el presidente Alberto Fernandez no ofrece un debate público con los Médicos por la Verdad (el grupo de profesionales de la salud que se opone a la vacuna). “Eso me genera más dudas”, sintetizó. “Además, yo no me vacunaría porque, por más que haya información, es un ensayo clínico. Hay cosas sospechosas. No encaja dentro de este relato del que nos quieren cuidar. Prefiero que el Estado se ocupe de mis derechos”, opinó.