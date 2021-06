La falta de consentimiento para vacunarlos contra Covid fue determinante en la muerte de 12 abuelos en San Rafael

La fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga, de San Rafael, está de luto. Es que 12 residentes de ese geriátrico murieron con Covid-19. En el hogar, a cargo del ex sacerdote Fernando Yáñez, a comienzo de mes se dio un brote que afectó a varios de los adultos mayores.

Según informaron desde el Ministerio de Salud, el 1 de junio se detectaron los primeros residentes con sintomatología compatible con Covid-19. A partir de ese hecho se presentó en el lugar el personal de la Dirección Sanitaria de San Rafael. “Se realizaron hisopados que dieron negativos, pero a los tres días se repitieron y dieron positivo. También se realizaron test rápidos que dieron positivo y aquellos que empezaron a presentar síntomas se los tomó como nexo clínico epidemiológico”, explicó a Los Andes Oscar Sagás, subsecretario de Salud.

En lo que respecta a la vacunación de los mayores, desde Salud informaron que las dosis destinadas para este geriátrico estaban disponibles en el vacunatorio del área, pero que no fueron colocadas porque el dueño del lugar no contaba con el consentimiento de los familiares para la inoculación, ya que se trata de una vacuna no obligatoria, y muchas de las personas residentes no estaban en condiciones de dar la aprobación. “Cuando el dueño del geriátrico logra tener el consentimiento y pide la autorización para vacunar el día 30 de mayo y se le otorga el esquema de vacunación para el 6 de junio, se presenta el brote de Covid-19 y por eso no se vacuna. Sumado a que se había realizado la vacunación antigripal, que sí es obligatoria para este grupo de riesgo, y había que esperar para hacer otra inoculación”, detalló Sagás.

Desde Salud se presentaron en el geriátrico y realizaron una intervención ocular para controlar qué era lo que sucedía, ver las instalaciones y supervisar si se estaba cumpliendo con los protocolos y el uso del equipo de protección personal y el estado de los residentes que habían tenido Covid-19.

“Nos encontramos con 12 residentes, divididos en tres espacios. En uno estaban todos los recuperados de la enfermedad, en otro los que aún tenían alguna sintomatología pero están evidentemente bien, y en un tercer lugar había tres personas, mayores de 90 años, que estaban con oxígeno condicionados por sus patologías crónicas”, detalló el subsecretario.

El geriátrico alberga pacientes en un promedio de edad de más de 85 años, con comorbilidades y patologías crónicas como diabetes, hipertensión y EPOC. Hay pacientes postrados y también con enfermedades psiquiátricas.

“Los geriátricos tienen un director médico, un médico responsable, un dueño y una encargada. Siempre existió comunicación para ver y valorar la evolución de los pacientes. Hasta el viernes pasado teníamos informados cuatro defunciones y la información de que había algunos pacientes que no habían sido internados por criterio médico y decisión de los familiares que comunicaron a la institución su negativa a la internación de los mismos”, manifestó Sagás.

En la investigación que se realizó se pudo constatar que en el lugar - que cuenta con la habilitación del municipio- había oxígeno y que los residentes habían sido tratados con antibióticos y corticoides, con el tratamiento básico para este tipo de pacientes.

“Si bien nosotros tuvimos contacto hasta ayer (por el jueves), el fin de semana se comenzaron a producir algunas defunciones que no fueron notificadas. Desde el Ministerio de Salud nos enteramos ayer y por eso hicimos la intervención. Son 12 personas las fallecidas por Covid-19 y dos por otras causas que no están relacionadas con coronavirus”, explicó Oscar Sagás.

Desde el Ministerio de Salud resaltaron que van a controlar muy de cerca el geriátrico con personal del área, ya que el director médico y la médica no están pudiendo asistir a la institución. “El director está internado y la médica, embarazada. Por eso desde el área directamente vamos a acudir al lugar para brindar todo el apoyo hasta que el dueño del lugar ponga un médico responsable para que se haga cargo del seguimiento de los pacientes”, sentenció el funcionario.