Día nacional de la Vitamina C: para qué sirve y en qué alimentos encontrarla

Las numerosas propiedades y beneficios de la vitamina C la han vuelto uno de los nutrientes más reconocidos para la salud y, por ende, para el consumo diario. Se trata de una de las 13 vitaminas esenciales que necesita el cuerpo humano y está presente en frutas y verduras.

También conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua. Es por esto que no se acumula en el cuerpo y se elimina por la orina, hecho por el que se debe tomar a diario, ya que el cuerpo no la almacena.

Por su aporte a la fabricación de colágeno y que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de las células, es una de las estrellas de la estética y la salud de la piel. Por otro lado, uno de los mitos populares más extendidos es que tomar grandes cantidades de vitamina C ayuda a prevenir los resfriados.

Sin embargo, se ha demostrado que no los evita sino que puede ayudar a reducir los síntomas de los catarros, pero no es necesario tomar cantidades muy superiores a lo recomendado. En conclusión, la vitamina C no cura la gripe o los resfriados, aunque sí contribuye a que el sistema inmunológico nos defienda mejor ante las infecciones.

Otra característica particular es que la vitamina C se obtiene solo de los alimentos, ya que el organismo no puede sintetizarla a través de otras sustancias. Según las guías médicas del National Institute of Health (NIH), estos son los beneficios principales para el organismo.

Beneficios de la Vitamina C

Estimula las defensas: fortalece el sistema inmunitario aumentando la resistencia a las infecciones. La vitamina C aumenta el volumen en sangre de las citoquinas, compuestos antivirales que contribuyen a prevenir fallos del sistema inmunitario.

Fabrica colágeno: tiene un gran efecto antioxidante con lo que previene el envejecimiento prematuro de las células. Además, es imprescindible para la formación de colágeno que ayuda a mantener piel, huesos y dientes sanos y también favorece la cicatrización.

Protege contra el cáncer. Por su poder antioxidante, ya que ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres, se podría hablar de propiedades anticancerígenas de la vitamina C.

Ayuda a absorber el hierro. La vitamina C oxida el hierro vegetal, con lo que se asimila el doble. Por eso se recomienda acompañar las legumbres (ricas en hierro) con ensaladas, pimiento, tomate o postres como cítricos, melón o frutas tropicales.

Alimentos con más vitamina C

Todas las frutas y verduras aportan esta vitamina, aunque algunas en mayores cantidades. Estas son algunas de las que contienen más vitamina C por 100 g de alimento y que se pueden introducir fácilmente en una dieta:

Pimiento rojo: 139 mg de vitamina C.

Coles de Bruselas: 112 mg

Brócoli: 100 mg.

Kiwi: 70 mg.