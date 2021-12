Día del oftalmólogo: todo lo que hay que saber sobre Glaucoma, el ladrón silencioso de la visión

Cada 13 de diciembre se conmemora en Argentina el Día del oftalmólogo. Una celebración que se gestó por el Día de Santa Lucía, patrona de la salud visual. El doctor Jorge Alejo Peyre, experto reconocido a nivel nacional habló con Los Andes sobre una de las principales causas de ceguera en los mayores de 60 años. Se trata del “ladrón sigiloso de la visión” o glaucoma.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial, una enfermedad de los ojos que genera daños irreversibles en la vista, según datos otorgados por el doctor Jorge Alejo Peyret (MN 67724), oftalmólogo de planta del Hospital Durand, Unidad Oftalmología, médico de planta consultor en Glaucoma del Hospital Austral y miembro fundador y ex presidente de Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG).

El glaucoma es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, cuya salud es vital para tener una buena vista. (Sanatorio Allende)

Gran parte de los pacientes con glaucoma no saben que lo padecen y no están tratados, sin embargo con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes con glaucoma conservan su visión. Los Andes pregunta, el doctor Jorge Alejo Peyre responde:

¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico en la cual perdemos fibras nerviosas y que puede llegar a la ceguera. Su factor de riesgo más frecuente es el aumento de la presión intraocular. En el mundo, al día de hoy, es la causa de ceguera irreversible más frecuente, es decir, que la persona ciega por glaucoma no puede volver atrás. Su diagnóstico temprano y su tratamiento precoz son fundamentales para prevenir la ceguera.

¿Qué pasa en el ojo de un paciente con glaucoma?

Dentro del ojo estamos constantemente produciendo un líquido, el humor acuoso, y también reabsorbiéndolo constantemente. El proceso de reabsorción comienza a fallar, y, al mantener la producción del líquido, este se acumula aumentando la presión intraocular. Esta presión intraocular elevada afecta al nervio óptico produciendo la muerte de sus fibras. Hasta ahora, no se sabe cómo recuperar las fibras nerviosas muertas, según explicó Peyret.

La detección precoz del glaucoma es fundamental.

El diagnóstico precoz es fundamental para disminuir la presión a cifras que no alteren al nervio óptico y no perdamos más fibras. O sea, no perdamos visión.

¿Cómo se manifiesta el glaucoma?

Un dato a tener en cuenta es que entre el 85 a 90% de los pacientes con glaucoma no presentan síntomas. Por lo general, su diagnóstico se realiza en una consulta con el oftalmólogo por alguna otra causa. Hay personas que consultan por pérdida de visión, pero cuando esta perdida es secundaria al glaucoma, llegamos muy tarde a su diagnóstico.

El doctor Jorge Alejo Peyret también aclaró que lo que los profesionales pueden pueden hacer es prevenir la pérdida de visión, prevenir la muerte de las fibras del nervio óptico pero para ello lo fundamental es un diagnostico precoz. Por eso, es fundamental consultar al oculista ante el mínimo cambio o defecto de visión.

Así, cabe destacar que el glaucoma puede afectar a cualquier persona y en cualquier edad. Existe el glaucoma congénito, por suerte poco frecuente, y que los pediatras derivan al oftalmólogo en presencia de los signos de alerta.

¿A quiénes afecta el glaucoma?

Los casos más frecuentes del glaucoma son en personas mayores de 45 a 50 años. Por suerte, se trata de la edad de la presbicia y necesitamos al oftalmólogo para la indicación de las lentes correctoras. En esa consulta se hará un examen completo y se podrá descartar la necesidad de mayores estudios. Si fuera necesario el médico estudiara al paciente para reconocer cuanto afectó la presión intraocular alta al nervio e indicar el tratamiento adecuado.

¿Cómo podemos prevenir la enfermedad?

Una pregunta clave es si tratando la presión ocular alta se logra esto y la respuesta es sí, el tratamiento se basa en disminuir la presión intraocular a niveles seguros para el nervio óptico. Esto se logra con gotas que se colocan 1 o 2 veces al día. También podemos indicar tratamiento con laser o inclusive cirugía si el caso lo amerita, según expresó el profesional.

Qué podemos hacer para prevenir o llegar a un diagnóstico precoz. Es fundamental la consulta con el médico oftalmólogo. Aprovechemos la necesidad de corregir la presbicia y vayamos al oculista. Los familiares de pacientes con glaucoma, los miopes, los mayores de 45 años están más predispuestos y son quienes deberían realizar consultas con cierta frecuencia para prevenirlo.

El diagnóstico se comienza a realizar en la consulta básica oftalmológica, midiendo la presión intraocular, viendo al nervio óptico por medio del fondo de ojo. Y si fuera necesario, debemos realizar estudios para conocer el estado del nervio óptico. Estudios estructurales y conocer como está ese nervio, fondo de ojo, foto del fondo de ojo, tomografía óptica del nervio (se realiza en el consultorio oftalmológico). Y el estudio funcional del nervio mediante el campo visual. Todos estudios no invasivos, indoloros y rápidos que nos aportan datos suficientes para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas.

Finalmente, el doctor Peyret explicó cuál es el tratamiento para esta enfermedad: “El tratamiento se basa en disminuir la presión intraocular elevada. Actualmente contamos con un variedad importante de medicaciones tópicas, o sea en gotas, para esto. Se colocan 1 o 2 veces al día. Se pueden asociar y algunas ya vienen combinadas en el mismo frasco. Y, si fuera necesario, podemos realizar procedimientos con láser de manera segura y muy poco invasiva. Y la cirugía también tiene su lugar en glaucomas más avanzados o más agresivos que necesitan una baja de presión más importante”.