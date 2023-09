Cementerio de la Recoleta: ofertan bóvedas en miles de dólares y con un valor equivalente a un departamento

Se abrió otro mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de las casas, departamentos, locales y depósitos. En este caso hacemos alusión a la existente oferta de bóvedas en el Cementerio de la Recoleta, que alcanzan valores de un departamento.

Lejos de ser una propuesta interesante para mudarse, dicho cementerio cuenta con el renombre de contar entre sus parcelas con los restos de próceres y personalidades importantes de la historia y la cultura argentina. Con la necesidad de querer visitarlos pero no de tenerlos como vecinos, por lo menos no pronto, desde el cementerio ya ofrecen cinco mausoleos en Internet.

La necrópolis de Recoleta ofrece bóvedas por internet, pero hay algunas que están desde hace años esperando comprador. Foto: Clarín

Algunos descendientes y legítimos copropietarios de esas mausoleos de tierra eligen ponerlas en venta a través de alguna inmobiliaria. Sin embargo, hay otros que prefieren ofrecerlos sin intermediarios a través de sitios web de gran alcance, con los precios a la vista y atentos ante las consultas.

Por su parte, Clarín hizo un top five de las bóvedas con cifras que asombran: de la más cara a la más barata.

En el cementerio de Recoleta se venden cinco bóvedas y tres de ellas cuestan como un departamento.. Foto: Clarín

TOP DE PARCELAS

El primer caso es el correspondiente al mausoleo familiar de Eugenio Mattaldi, una figura de los siglos XIX y XX vinculada a la Conquista del Desierto, comandada por Julio Roca (cuyos restos también descansan en el cementerio). Se vende, actualmente, a 95.000 dólares. La bóveda tiene una antigüedad de más de cien años y 20 metros cuadrados.

Cabe mencionar que el valor por metro cuadrado de este mausoleo es de 4.750 dólares, casi el doble de lo que cotiza el de un departamento en Recoleta. Según el último relevamiento que Zonaprop compartió a Clarín, en agosto el precio por metro cuadrado fue de 2.518 dólares.

En los portales, de hecho, hay varios monoambientes o dos ambientes en Recoleta que están a menor o igual precio que ese mausoleo. La antigua construcción en donde descansan los restos de la familia Mattaldi tiene una detallada descripción: planta baja, primer subsuelo y segundo subsuelo; sumado a eso, una capilla con vitraux y escaleras de mármol.

El mausoleo de la familia Mattaldi es de los grandes en superficie en el Cementerio de la Recoleta. Tiene una antigüedad superior a los 100 años. Foto: Clarín

María, quien administra Mattaldi Propiedades (la inmobiliaria que la puso en venta) detalló que en el mausoleo hay 30 nichos ocupados con féretros, que serán reducidos para dar lugar a los nuevos propietarios una vez que se efectivice la reserva de compra. Ese proceso tarda entre tres y cuatro meses aproximadamente.

“Está listo para una escritura, porque están todos los dueños herederos unificados en uno, ya de por sí eso es difícil de que se logre. Están poniendo al día los impuestos que nadie paga”, contó María Mattaldi en diálogo con ya mencionado medio.

La bóveda familiar se ofrece desde agosto de 2021 y fue bajando de precio, ya que arrancó a 120 mil dólares. María remarca que si ahora llegaran a tener una oferta concreta en 80 mil dólares, la venderían. Vale aclarar también que lo que se vende es el mausoleo y no la parcela. Esto es porque la normativa en la Ciudad de Buenos Aires regula la venta de la parte edilicia pero excluye la del terreno, ya que pertenece al Estado porteño.

Las bóvedas del cementerio de Recoleta son un punto de atracción para los turistas por sus detalles arquitectónicos. Foto: Clarín

En ese marco, las familias no poseen la tierra, sino una concesión de uso de la bóveda que ceden a quien compra. Entre las bóvedas de Recoleta, hay algunas que tienen una concesión de uso a perpetuidad que, en general, son las que están desde que se fundó el cementerio. El caso de la familia Mattaldi es un ejemplo.

Aun así, poner un precio a una bóveda es casi una cuestión de prueba y error, y María analizó el comportamiento del mercado inmobiliario sobre este aspecto: este es el único caso que tiene a cargo su inmobiliaria y explicó que lo hace en apoyo a su familia, pero que no está especializada en este tipo de ventas. Consideró, además, que es un área en donde la mayoría todavía no lo está.

“Nadie tiene el ‘expertise’ de este producto, porque yo veo que le dan una bóveda a una inmobiliaria y entran muchísimo más a verla que a ver departamentos. Por ejemplo, podés tener 10 visitas en la web y en ese mismo lapso tener entre 25 y 30 en las bóvedas. La gente entra a ver y a investigar, está perdida”, comentó María.

CUÁNTO CUESTA MANTENER UNA BÓVEDA EN EL CEMENTERIO DE LA RECOLETA

En ese sentido, desde la inmobiliaria señalaron que muchas veces las consultas que reciben no son tanto en interés por la bóveda, sino más bien por gente que está en la misma situación que ellos y que no sabe cómo organizarse para tasar y vender sus herencias. Los requerimientos no son sencillos: recibir una bóveda heredada implica trámites de juicios sucesorios para obtener la titularidad de la propiedad, así como también para mantenerla hay que pagar una tasa anual de impuestos y servicios extras.

El Cementerio de la Recoleta, un atractivo turístico.

De acuerdo a lo informado por Clarín y a través de Francisco Muro, uno de los primos que se puso como cabeza del proceso de venta, pagan actualmente por el mausoleo una tasa anual que se fija conforme a la Ley 4.977 y Ley Tarifaria Vigente. El valor anual actualizado es de 4.758 pesos por metro cuadrado.

Es decir, el mausoleo Mattaldi tiene una tasa anual de 95.160 pesos por todo el 2023. Esto no incluye el servicio de limpieza y cuidado de sepulcros que brindan los Cuidadores Habilitados, que en la especialidad de bóvedas llega a 4.263 pesos por lote y a 2.592 pesos por subsuelo.

MÁS BÓVEDAS CARAS

Cabe mencionar que la segunda bóveda a la venta en el podio es la de la Familia Dawson, la cual se ofrece hace más de un año a 65.000 dólares a través de la inmobiliaria 3 Escalones. Mide 6,62 metros cuadrados y cuenta también con dos subsuelos, además de una capilla y espacio para 28 ataúdes.

Por otra parte, la tercera bóveda que se publicó hace años en internet, estuvo en oferta y ahora espera volver al mercado es la de la familia Rodríguez. Se encuentra a 40 metros de la entrada del cementerio y es una herencia de una tía abuela que no tuvo hijos.

El mausoleo de la familia Dawson está hace más de un año en Zonaprop y se ofrece por 65 mil dólares. Foto: Clarín

Apenas se publicó, allá por 2019, esta bóveda se puso a un precio de 50.000 dólares. Ahora, mientras atraviesan un juicio de sucesión para poder terminar de tener los papeles al día, Alberto (uno de los copropietarios) explicó que deberán redefinir el valor de la propiedad teniendo en cuenta los precios que fijen otros.

El frente de la bóveda es de granito negro italiano, tiene puerta de bronce de doble hoja con postigos. Posee un altar oratorio, piso y frisos en mármol. Cuenta, además, con un subsuelo. En ella entran 10 féretros y actualmente está vacía. Su medida es de 2,48 metros de frente por 2,55 metros de fondo.

La bóveda de la familia Rodríguez está a 40 metros de la entrada y el primer pedido fue de 50.000 dólares en 2019. Foto: Clarín

“Tuvimos la oportunidad de venderla en su momento, pero no pudimos ponernos de acuerdo con el comprador. El problema es que las veces que contactamos inmobiliarias nos decían que no agarraban venta de bóvedas porque no tenían especialidad en eso. Nosotros lo que hicimos fue poner un precio y ver cómo reaccionaba el mercado”, contó el copropietario.

Al respecto, Alberto dijo que el valor de la bóveda familiar “es más por la localización que por la bóveda en sí, pero al no haber valuaciones fiscales como en viviendas es difícil saber el precio”.

CEMENTERIO DE LA RECOLETA: BÓVEDAS CON PRECIOS EN DÓLARES

La cuarta bóveda, según se detalla en la web del sitio Mitula, tiene aproximadamente 4.5 m2 a nivel e igual superficie en sótano. La capacidad que describe es para 16 féretros y el precio que pide es 22.500 dólares, mucho menos que las primeras del podio. La última que puede hallarse en internet, a través de Mercado Libre, es la que aparece con un valor muy inferior al resto de propiedades a la venta: 6.500 dólares. Según detalló la propietaria, es una bóveda para ocho catres ubicada también a pocos metros de la entrada del cementerio.

El precio bajo de esta bóveda puede haber tenido en cuenta factores que también se explican en la descripción: vandalización, robo de candelabros y bronces de los ataúdes. Eso, además de las medidas, la ubicación y los papeles al día pueden hacer variar los ofrecimientos.

La bóveda que se ofrece en Mitula Casas está en 22.500 dólares. Foto: Clarín

En el Cementerio de Recoleta, el más antiguo de la Ciudad, hay más de 4.500 bóvedas y 90 de ellas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Entre otros líderes políticos y referentes de la historia argentina descansan allí los restos de Eva Perón, Julio A. Roca, Juan Manuel de Rosas, Raúl Alfonsín, José Evaristo Uriburu, Bartolomé Mitre, Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, entre otros.

Si bien no se puede estimar la cifra exacta de bóvedas que están en venta en el Cementerio de la Recoleta porque la administración del cementerio apunta a que es una cuestión interna entre inmobiliarias y propietarios, la oferta existe y cualquiera la puede encontrar con un simple click. Los precios, eso sí, son muy diferentes.

