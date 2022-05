Antes del siniestro, Giuliana Lucoski estaba abocada a los preparativos de su boda y a su carrera

Antes del incidente vial que la dejó hospitalizada en estado crítico, la ex reina de la Vendimia, Giuliana Lucoski, estaba abocada a los preparativos para su boda y su desarrollo profesional. Para la primera falta muy poco, está planeada para fin de mes, según señalaron allegados. Pero además, según relatan quienes la conocen, su carrera profesional ha sido siempre una prioridad para ella. La joven tiene 28 años y es abogada, se recibió luego de ser coronada como Reina Nacional de la Vendimia en 2016, cuando cursaba quinto año de Derecho. Luego también se recibió de escribana, es martillera pública y corredora inmobiliaria. De hecho, a esta última actividad también había estado abocada tal cual puede verse en las publicaciones de propiedades en sus cuentas.

El domingo, cerca de las 16.30 la moto en la que se trasladaba junto a su pareja, el médico cirujano Ricardo Luna, por la ruta 40 chocó a la altura de Aráoz contra un vehículo tras lo cual ambos fueron hospitalizados. Ella quedó en terapia intensiva en estado grave y él fue trasladado ayer a sala común, según han informado los médicos (ver debajo).

Giuliana es muy apreciada por la gente, tal cual se ha expresado en las redes sociales donde conocidos, y no tanto, le dan fuerzas para pasar este duro momento. Pero además, quienes la conocieron en tiempos de su reinado la recuerdan con aprecio por sus características: destacan que es una persona sencilla, humilde, y en particular su especial dedicación a su carrera.

“Una persona divina, muy buena, muy querida, muy humilde, algo que tengo que destacar porque no todas las personas que han estado en la vendimia lo son”, afirmó muy emocionada Sonia, quien era coordinadora de reinas cuando fue electa por el departamento de Luján de Cuyo. Como otros consultados, se mostró conmocionada. Incluso la mayoría prefirió no hablar.

La describió como una persona tierna, muy perfil bajo que últimamente compartía en las redes su felicidad por su pronta boda.

“Cuando iba a su casa me esperaba con chipá calentito, si no tenía algo que darme me daba un caramelo o un chocolate, nunca protestó por un vestido ni ninguna otra cosa”, relató la mujer. Y aseguró: “La gente la quiere tanto porque ha percibido esto seguramente”.

De hecho, en 2021 fue elegida “reina de reinas” de la Vendimia por los lectores en una votación organizada por Los Andes.

Pascual Porco, el estilista de las reinas de la vendimia desde hace 22 años, opinó en el mismo sentido. Conoce a las representantes de cerca y cree que la gente se da cuenta y valora cuando las chicas son lindas personas, especialmente humildes.

“Ella mantenía una conducta muy sincera para conmigo y creo que también con todos, nunca vi un mal gesto y estaba de acuerdo con lo que le proponíamos”, aseguró.

“Espero que sea algo pasajero y esto quede en un mal recuerdo, estamos todos en oración por ella”, destacó.

Perfil

En 2016, con 22 años, fue coronada como representante vendimial de Luján de Cuyo, en la fiesta llamada Leyendas de Malbec y Tiempo. Representó a Chacras de Coria. Luego, el 5 de marzo de ese año, el Frank Romero Day la consagró como Reina Nacional de la Vendimia. Fue la última soberana nacional que tuvo el departamento. Por aquel entonces cursaba quinto año de Derecho

Otra de sus pasiones es el yoga, del que dicta clases. En una nota con Los Andes cuando fue electa aseguró que si de preferencias gastronómicas se trata, lo suyo son las pastas y el vino blanco.

La joven hincha de River, es parte de una familia conformada por su mamá Clarice, su papá Mario y tres hermanos: Mariel, la mayor y Nicolás y Juan Martín que son los menores.

Durante sus primeros pasos en la profesión, trabajó en el estudio del ex senador provincial Marcelo Romano, del Partido Verde.

Entre sus amigas se cuenta quien fuera su virreina en 2016 Rocío Fuster, de Lavalle, entre quienes se creó un lindo vínculo.

Tras el reinado no participó muy activamente de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) ya que prefirió poner su energía en la carrera.

“Acompañamos con nuestras oraciones a Giuliana Lucoski y a su novio en este momento y pedimos a la comunidad unirnos en oración por su pronta recuperación”, manifestó la organización en las redes, como también lo hicieron otras comisiones departamentales. Quien también pidió oraciones en una nota radial fue su papá, Mario Lucoski: “Que toda Mendoza rece por ella”.

El siniestro y sus consecuencias

“Paciente con politraumatismo grave, polifractura. Se le realizó una laparotomía exploradora,estabilización de pelvis con tutores externos, tracción de fémur y una craneotomía. Presenta neumotórax. Se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria y su pronóstico es reservado. Grave. Con requerimiento de inotrópicos”, detalló el parte médico del Hospital Central, donde se encuentra internada Giuliana.

Respecto de Luna expresó: “Politraumatismo moderado. Múltiples fracturas costales y contusión pulmonar. Fractura de muñeca derecha. Sin asistencia respiratoria. Pasa a sala común”.

El incidente vial ocurrió ayer cerca de las 16.30 en Acceso Sur y calle Araoz. Según informaron fuentes policiales, la motocicleta marca Ducati, en la que viajaba la pareja, transitaba de Sur a Norte y chocó con un Dodge 1500.

Ayer se conoció que de acuerdo a lo señalado por un testigo y lo que estiman los peritos, la moto circulaba a alrededor de 150 km por hora. También que, aunque quedó en libertad, Luna fue imputado por considerarlo responsable del siniestro, tal cual refirió el diario El Sol.