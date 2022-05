Giuliana Lucoski, la reina de la Vendimia que lucha por su vida: joven abogada y con planes de casamiento

A pocos días de casarse la ex reina nacional de la Vendimia, Giuliana Lucoski sufrió ayer un incidente de tránsito que la dejó internada en grave estado.

La joven tiene 28 años y es abogada, se recibió luego de ser coronada en 2016, cuando cursaba quinto año de su carrera.

Está en pareja con el médico cirujano Ricardo Luna, quien conducía la moto que impactó fuertemente contra un vehículo y por lo cual se asegura que quedará aprehendido como responsable del siniestro. Por el momento también se encuentra internado aunque en estado menos crítico que su novia (ver debajo). Según ha trascendido tenían planeado casarse a fin de mes.

La joven hincha de River, es parte de una familia conformada por su mamá Clarice, su papá Mario y tres hermanos: Mariel, la mayor y Nicolás y Juan Martín que son los menores.

Durante sus primeros pasos en la profesión, trabajó en el estudio del senador provincial Marcelo Romano, del Partido Verde.

Tiene un muy buen dominio del inglés, por eso varias veces ha sido la traductora en las gestiones laborales de su papá, que es uno de los mayores exportadores de ajo de la provincia, incluso por ese motivo lo ha acompañado en sus viajes.

Según pudo saber Los Andes, Giuliana tenía además pasión por el yoga, del que dictaba clases.

En una nota con Los Andes cuando fue electa aseguró que si de preferencias gastronómicas se trata, lo suyo son sus pastas y el vino blanco.

Reina de Reinas

En 2016, con 22 años, fue coronada como representante vendimial de Luján de Cuyo, en la fiesta llamada Leyendas de Malbec y Tiempo. Representó a Chacras de Coria. Luego, el 5 de marzo de ese año, el Frank Romero Day la consagró como Reina Nacional de la Vendimia. Fue la última soberana nacional que tuvo el departamento. Por aquel entonces cursaba cursa quinto año de Derecho

Es muy querida por la gente y valorada por su pueblo. De hecho, en 2021 fue elegida “reina de reinas” de la Vendimia por los lectores en una votación organizada por Los Andes.

Tiene además, vocación social que volcó a su reinado. “Quiero ayudar socialmente porque me he dado cuenta que la comunidad ve a la reina no sólo por el lado del vino y la cultura, sino también por cuestiones como el cuidado del agua, de los niños, de la salud y de la educación”, dijo tras su coronación.

“Todos unidos podemos hacer justicia por María José y Marina. Les pido desde el alma solidaridad por su familia. Podemos evitar futuras víctimas”, publicó hace unos años con una foto con la imagen de María José Coni y Marina Menegazzo, las mendocinas asesinadas en 2016 en Montañita, Ecuador.

El siniestro

El incidente vial ocurrió ayer cerca de las 16.30 en Acceso Sur y calle Araoz. Según informaron fuentes policiales, la motocicleta marca Ducati, en la que viajaba la pareja, transitaba de Sur a Norte y chocó con un Dodge 1500.

Debido al impacto los dos ocupantes resultaron heridos. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticaron “politraumatismo muy grave, la femenina con pérdida de conocimiento total”. Se encuentran en el hospital Central.

La joven tiene politraumatismo grave, varias fracturas y presenta neumotórax. Según informaron desde el hospital Central, se le realizó en las últimas horas una laparotomía exploradora, estabilización de pelvis con tutores externos, tracción de fémur y craneotomía.

Debido al delicado cuadro de salud, Giuliana seguirá internada en el área de terapia intensiva y mantendrá la asistencia respiratoria. Su pronóstico es reservado y grave, con requerimiento de inotrópicos.

En tanto, Luna pasó a sala común y está fuera de peligro. Tiene “múltiples fracturas costales y contusión pulmonar, y fractura de muñeca derecha”, señalaron desde el nosocomio capitalino.